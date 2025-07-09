Украинский «Шахтёр» начинает еврокубковый сезон. «Ильвес» — просто разминка

Состав оранжево-чёрных почти в 40 раз дороже, чем состав соперника.

10 июля 2025 года в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы сыграют украинский «Шахтёр» и финский «Ильвес». Встреча состоится на нейтральном поле стадиона «Стожице» в Словении. Начало — в 21:00 мск. Есть ли у финского клуба, состав которого в 38 раз дешевле, чем у соперника, хоть малейшие шансы?

Коэффициенты букмекеров на матч «Шахтёр» — «Ильвес» 10 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение украинскому клубу. Поставить на победу «Шахтёра» можно с коэффициентом 1.20, а шансы финского «Ильвеса» оценили в 19.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу «Шахтёра» за 7.50.

Прогноз на первый матч квалификации Лиги Европы «Шахтёр» — «Ильвес» (10.07.2025)

«Шахтёр» не очень хорошо провёл прошлый сезон чемпионата Украины, финишировав на третьем месте. Зато команда выиграла Кубок страны и стала самой результативной в лиге — 69 голов. Этого оказалось мало руководству, поэтому на смену Марино Пушичу пришёл Арда Туран, известный экс-футболист «Барселоны» и «Атлетико».

Турецкий тренер сразу заявил, что оранжево-чёрные будут играть в атакующий футбол. Также он добавил, что хочет, чтобы футболисты ставили цели команды на первое место, а потом уже решали свои личные дела. Пока невозможно сказать, получается выполнять требования тренера или нет.

Команда провела только две контрольные встречи. В одной сыграла вничью со «Словацко» (1:1), а с «Горицей» одержала победу со счётом 1:0. Как будто бы атакующим футболом и не пахнет. Хотя в основном составе преобладают бразильские футболисты. Да и своих талантов хватает.

«Ильвесу» будет проще подойти к квалификации Лиги Европы. Сезон в Финляндии идёт полным ходом, а это ощутимый плюс. Пока «рыси» занимают третье место в таблице финской высшей лиги. Они одинаково хорошо выступают и на домашнем стадионе, и на выезде.

К матчу с «Шахтёром» финны подходят с трёхматчевой серией без поражений, однако уровень соперников явно ниже. В составе «Ильвеса» в основном местные футболисты, а легионеров можно пересчитать по пальцам. Тренер команды — финн Йонас Рантанен.

Всё это указывает на то, что в команде хороший уровень взаимопонимания, но по качеству игры она заметно уступает оранжево-чёрным. Поэтому ожидаем провал гостей. Предлагаем поставить на победу «Шахтёра» через тотал больше 3.5 мяча за 2.20.

Арда Туран серьёзно относится к своей работе, а богатый опыт выступлений за «Барселону» и «Атлетико» поможет развивать потенциал футболистов. Не видим никаких препятствий перед «Шахтёром» в предстоящем матче с «Ильвесом». Общая стоимость состава украинского клуба в 38 раз выше, чем финского. Какие тут могут быть сомнения?

Ставка: победа «Шахтёра» в матче с «Ильвесом» + тотал больше 3.5 мяча за 2.20.