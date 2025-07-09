Василий Березуцкий ушёл — удача отвернулась. «Сабаху» будет трудно с «Целе»

10 июля 2025 года в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы сыграют азербайджанский «Сабах» и словенский «Целе». Встреча состоится на стадионе «Банк Республика Арена» в Азербайджане. Начало — в 19:00 мск. Без Василия Березуцкого уже совсем не тот футбол.

Коэффициенты букмекеров на матч «Сабах» — «Целе» 10 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но отдают едва заметное предпочтение азербайджанскому клубу. Поставить на победу «Сабаха» можно с коэффициентом 2.55, а шансы «Целе» оценили в 2.75. Ничья идёт с коэффициентом 3.35.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.50.

Прогноз на первый матч квалификации Лиги Европы «Сабах» — «Целе» (10.07.2025)

«Сабах» примет участие в квалификации Лиги Европы благодаря Василию Березуцкому. Российский тренер помог ему впервые в истории выиграть Кубок Азербайджана. Это первый трофей, ведь клуб был основан недавно — в 2017 году. Но не всё хорошо заканчивается.

Березуцкому вместе с ассистентами пришлось покинуть команду. Руководство «Сабаха» рассказало, что пыталось удержать легенду ЦСКА, однако тот решил уйти по семейным обстоятельствам. На его место пришёл Валдас Дамбраускас, который известен только по работе в Латвии и Литве.

Под руководством нового наставника «совы» провели уже первую товарищескую встречу с «Рапидом» из Бухареста и завершили её вничью со счётом 2:2. Команда явно будет не в своей тарелке, если литовский специалист начнёт устанавливать новые порядки. «Сабах» — клуб не богатый, но в его составе хватает опытных футболистов.

За «сов» играет экс-футболист «Спартака» и «Химок» Аяз Гулиев, а лучший бомбардир команды — нигериец Джесс Секидика. Таким необычным составом нужно уметь правильно управлять, и у Василия Березуцкого это хорошо получалось. Однако квалифицироваться в Лигу Европы предстоит уже без него.

«Целе» — очень серьёзный соперник. В прошлом сезоне он выиграл Кубок Словении и занял четвёртое место в таблице первенства. А ещё словенская команда добралась до четвертьфинала Лиги конференций, но проиграла «Фиорентине» по сумме двух матчей — 2:2, 1:2. Хотя результат всё равно хороший, несмотря на поражение. Клуб бился до последнего.

Во многом успех «Целе» связан с Альбертом Риерой. Бывший футболист сборной Испании начал карьеру тренера не так давно, однако быстро набрался опыта. Недавно на фоне слухов об интересе к нему со стороны ЦСКА спортивный директор словенской команды заявил, что если испанец и будет работать в РПЛ, то только со «Спартаком».

За «Целе» на постоянной основе выступает только один россиянин — воспитанник «Спартака» Никита Иосифов. Дважды клуб брал в аренду у «Црвены Звезды» Егора Пруцева. Россиянин в 11 встречах чемпионата Словении минувшего сезона забил шесть голов. В том числе благодаря его классной игре удалось взять Кубок страны. Ходят слухи, что команда хочет выкупить его контракт, но до дела пока не доходит.

Предлагаем поставить на то, что «Целе» не проиграет «Сабаху» через тотал меньше 3.5 мяча, за 1.98. После ухода Березуцкого команде из Баку придётся долго осваиваться с новым тренером. У словенцев же классный наставник, с которым они так далеко зашли в прошлом сезоне Лиги конференций. Как минимум не проиграть на выезде азербайджанцам им по силам.

Ставка: «Целе» не проиграет «Сабаху» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.98.