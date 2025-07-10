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АЕК Ларнака — Партизан: прогноз и ставка на матч 10 июля, где смотреть онлайн, прямая трансляция, коэффициенты, счёт, голы, состав

Смотрим, как ЦСКА и «Динамо» подготовили «Партизан»: экспресс на Лигу Европы
Максим Ермаков
Экспресс на матчи Лиги Европы: 10 июля
Аудио-версия:
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А «Сабаху» без Василия Березуцкого будет трудно.

Сегодня, 10 июля, пройдут первые матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы. Имена и вывески далеко не такие яркие, как во время общего этапа. Однако уже сейчас можно найти интересные встречи. Делаем прогнозы на некоторые из них и собираем экспресс.

Прогноз на матч АЕК Ларнака — «Партизан»

Лига Европы . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 июля 2025, четверг. 19:30 МСК
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Предсезонная подготовка АЕКа прошла не очень хорошо. Сначала команда обыграла «Вестерло» (3:1), а два остальных товарищеских матча завершились вничью — с «Сереном» (3:3) и «Андерлехтом» (2:2). Явные проблемы с защитой есть, но хотя бы реализация стала лучше. В каждом матче забивали разные футболисты. И это хорошо, когда опасность может исходить от любого из игроков.

«Партизан», в свою очередь, слабо провёл товарищеские матчи с клубами РПЛ. Он проиграл ЦСКА и московскому «Динамо» с одинаковым счётом 1:3. Проблемы в обороне до сих пор не решены. Это плохой знак, потому что АЕК демонстрирует результативный футбол в межсезонье. Зато лучший бомбардир «Партизана» — это Бибрас Натхо. Экс-футболисту ЦСКА уже 37 лет, но он продолжает штамповать голы.

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Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча за 2.10. Команды нельзя назвать идеальными в обороне, а что касается голов, то они им даются лучше. АЕК в товарищеских матчах много забивал, однако очень часто пропускал. «Партизан» от московских клубов в двух встречах получил шесть мячей. Скорее всего, нас ждёт результативный футбол.

Прогноз на матч «Сабах» — «Целе»

Лига Европы . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
Сабах
Баку, Азербайджан
Не начался
Целе
Целе, Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сабах» примет участие в квалификации Лиги Европы благодаря Василию Березуцкому. Российский тренер помог команде впервые в истории выиграть Кубок Азербайджана. Это первый трофей в истории клуба, который был основан недавно — в 2017 году. Но не всё хорошо заканчивается. Березуцкому вместе с ассистентами пришлось покинуть команду. А под руководством нового наставника «совы» явно будут не в своей тарелке, ведь рано или поздно специалист начнёт устанавливать новые порядки.

«Целе» — очень серьёзный соперник. В прошлом сезоне команда выиграла Кубок Словении и заняла четвёртое место в чемпионате. А ещё словенцы добрались до четвертьфинала Лиги конференций, но уступили «Фиорентине» по сумме двух матчей — 2:2, 1:2. Хотя результат всё равно хороший. Клуб бился до последнего.

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Предлагаем поставить на то, что «Целе» не проиграет «Сабаху», через тотал меньше 3.5 мяча за 1.98. После ухода Березуцкого команде из Баку придётся долго осваиваться с новым тренером. У словенцев же классный наставник, с которым они так далеко зашли в прошлом сезоне Лиги конференций. Как минимум не проиграть на выезде азербайджанцам им по силам.

Экспресс на матчи Лиги Европы 10 июля 2025 года

  • Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в матче АЕК Ларнака — «Партизан» за 2.10.
  • Ставка 2: «Целе» не проиграет «Сабаху» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.98.

Общий коэффициент: 2.10 х 1.98 = 4.15.

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