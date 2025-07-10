Смотрим, как ЦСКА и «Динамо» подготовили «Партизан»: экспресс на Лигу Европы

Сегодня, 10 июля, пройдут первые матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы. Имена и вывески далеко не такие яркие, как во время общего этапа. Однако уже сейчас можно найти интересные встречи. Делаем прогнозы на некоторые из них и собираем экспресс.

Прогноз на матч АЕК Ларнака — «Партизан»

Предсезонная подготовка АЕКа прошла не очень хорошо. Сначала команда обыграла «Вестерло» (3:1), а два остальных товарищеских матча завершились вничью — с «Сереном» (3:3) и «Андерлехтом» (2:2). Явные проблемы с защитой есть, но хотя бы реализация стала лучше. В каждом матче забивали разные футболисты. И это хорошо, когда опасность может исходить от любого из игроков.

«Партизан», в свою очередь, слабо провёл товарищеские матчи с клубами РПЛ. Он проиграл ЦСКА и московскому «Динамо» с одинаковым счётом 1:3. Проблемы в обороне до сих пор не решены. Это плохой знак, потому что АЕК демонстрирует результативный футбол в межсезонье. Зато лучший бомбардир «Партизана» — это Бибрас Натхо. Экс-футболисту ЦСКА уже 37 лет, но он продолжает штамповать голы.

Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча за 2.10. Команды нельзя назвать идеальными в обороне, а что касается голов, то они им даются лучше. АЕК в товарищеских матчах много забивал, однако очень часто пропускал. «Партизан» от московских клубов в двух встречах получил шесть мячей. Скорее всего, нас ждёт результативный футбол.

Прогноз на матч «Сабах» — «Целе»

«Сабах» примет участие в квалификации Лиги Европы благодаря Василию Березуцкому. Российский тренер помог команде впервые в истории выиграть Кубок Азербайджана. Это первый трофей в истории клуба, который был основан недавно — в 2017 году. Но не всё хорошо заканчивается. Березуцкому вместе с ассистентами пришлось покинуть команду. А под руководством нового наставника «совы» явно будут не в своей тарелке, ведь рано или поздно специалист начнёт устанавливать новые порядки.

«Целе» — очень серьёзный соперник. В прошлом сезоне команда выиграла Кубок Словении и заняла четвёртое место в чемпионате. А ещё словенцы добрались до четвертьфинала Лиги конференций, но уступили «Фиорентине» по сумме двух матчей — 2:2, 1:2. Хотя результат всё равно хороший. Клуб бился до последнего.

Предлагаем поставить на то, что «Целе» не проиграет «Сабаху», через тотал меньше 3.5 мяча за 1.98. После ухода Березуцкого команде из Баку придётся долго осваиваться с новым тренером. У словенцев же классный наставник, с которым они так далеко зашли в прошлом сезоне Лиги конференций. Как минимум не проиграть на выезде азербайджанцам им по силам.

Экспресс на матчи Лиги Европы 10 июля 2025 года

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в матче АЕК Ларнака — «Партизан» за 2.10.

тотал больше 2.5 мяча в матче АЕК Ларнака — «Партизан» за 2.10. Ставка 2: «Целе» не проиграет «Сабаху» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.98.

Общий коэффициент: 2.10 х 1.98 = 4.15.