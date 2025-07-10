Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Соболенко — Анисимова, полуфинал, Уимблдон-2025, сетка, пары, матчи 10 июля, лучшие прогнозы на сегодня, трансляция, результат

Соболенко в 1/2 финала Уимблдона и украинский «Шахтёр» в ЛЕ: экспресс на спорт
Алексей Анисимов Максим Ермаков
,
Экспресс на спорт: 10 июля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Жаркое лето продолжается.

Сегодня, 10 июля, состоится матч 1/2 финала Уимблдона-2025 Арина Соболенко — Аманда Анисимова. Соперницы сыграют за место в финале. Если одного тенниса мало, то в Лиге Европы стартует первый квалификационный раунд. Есть и известные клубы, например, украинский «Шахтёр». Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Шахтёр» — «Ильвес»

Лига Европы . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 июля 2025, четверг. 21:00 МСК
Шахтёр
Украина
Не начался
Ильвес
Тампере, Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шахтёр» не очень хорошо провёл прошлый сезон чемпионата Украины, финишировав на третьем месте. Зато команда выиграла Кубок страны и стала самой результативной в лиге — 69 голов. Этого руководству оказалось мало, поэтому на смену Марино Пушичу пришёл Арда Туран, экс-футболист «Барселоны» и «Атлетико». Турецкий тренер сразу заявил, что оранжево-чёрные будут играть в атакующий футбол.

«Ильвесу» будет проще подойти к квалификации Лиги Европы. Сезон в Финляндии идёт полным ходом, а это ощутимый плюс. Пока «рыси» занимают третье место в финской высшей лиге. Они одинаково хорошо выступают и на домашнем стадионе, и на выезде. К матчу с «Шахтёром» финны подходят с трёхматчевой серией без поражений, однако уровень соперников явно ниже.

Материалы по теме
Разозлённый «Зенит» или «Спартак» с Заболотным: кто забьёт больше в новом сезоне РПЛ
Разозлённый «Зенит» или «Спартак» с Заболотным: кто забьёт больше в новом сезоне РПЛ

В команде хороший уровень взаимопонимания, но по качеству игры она заметно уступает оранжево-чёрным. Поэтому ожидаем провал гостей. Предлагаем поставить на победу «Шахтёра» через тотал больше 3.5 мяча за 2.20. Арда Туран серьёзно относится к своей работе, а богатый игроцкий опыт поможет развивать потенциал футболистов. Не видим никаких препятствий перед «Шахтёром» в предстоящем матче с «Ильвесом».

Прогноз на матч Арина Соболенко — Аманда Анисимова

Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 15:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Арина Соболенко прямо сейчас является лучшей теннисисткой планеты. Потому нет ничего удивительного в том, что она так далеко зашла на Уимблдоне. Более того, в матче с Амандой Анисимовой белоруска закономерно считается фаворитом. Разумеется, логично ждать от неё победы.

В последнем очном матче, который состоялся в четвёртом круге «Ролан Гаррос», то есть совсем недавно, Арина обыграла Аманду со счётом 7:5, 6:3. У американки была пауза в карьере, но теперь она вернулась в тур и пытается вернуть хорошие кондиции. В четвертьфинале она обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову.

Материалы по теме
Будут нокауты! Чего ждать от UFC on ESPN 70
Будут нокауты! Чего ждать от UFC on ESPN 70

Соболенко в 1/4 финала добыла волевую победу над опытной Лаурой Зигемунд из Германии и потратила много сил. Однако у спортсменок был день отдыха, так что со свежестью проблем быть не должно. А при прочих равных белорусская теннисистка сильнее и должна побеждать. В принципе, скромная победа с форой (-3.5) гейма выглядит логично.

Экспресс на спорт 10 июля 2025 года

  • Ставка 1: победа «Шахтёра» в матче с «Ильвесом» + тотал больше 3.5 мяча за 2.20.
  • Ставка 2: победа Соболенко в матче с Анисимовой с форой (-3.5) за 1.80.

Общий коэффициент: 2.20 х 1.80 = 3.96.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android