Соболенко в 1/2 финала Уимблдона и украинский «Шахтёр» в ЛЕ: экспресс на спорт

Сегодня, 10 июля, состоится матч 1/2 финала Уимблдона-2025 Арина Соболенко — Аманда Анисимова. Соперницы сыграют за место в финале. Если одного тенниса мало, то в Лиге Европы стартует первый квалификационный раунд. Есть и известные клубы, например, украинский «Шахтёр». Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Шахтёр» — «Ильвес»

«Шахтёр» не очень хорошо провёл прошлый сезон чемпионата Украины, финишировав на третьем месте. Зато команда выиграла Кубок страны и стала самой результативной в лиге — 69 голов. Этого руководству оказалось мало, поэтому на смену Марино Пушичу пришёл Арда Туран, экс-футболист «Барселоны» и «Атлетико». Турецкий тренер сразу заявил, что оранжево-чёрные будут играть в атакующий футбол.

«Ильвесу» будет проще подойти к квалификации Лиги Европы. Сезон в Финляндии идёт полным ходом, а это ощутимый плюс. Пока «рыси» занимают третье место в финской высшей лиге. Они одинаково хорошо выступают и на домашнем стадионе, и на выезде. К матчу с «Шахтёром» финны подходят с трёхматчевой серией без поражений, однако уровень соперников явно ниже.

В команде хороший уровень взаимопонимания, но по качеству игры она заметно уступает оранжево-чёрным. Поэтому ожидаем провал гостей. Предлагаем поставить на победу «Шахтёра» через тотал больше 3.5 мяча за 2.20. Арда Туран серьёзно относится к своей работе, а богатый игроцкий опыт поможет развивать потенциал футболистов. Не видим никаких препятствий перед «Шахтёром» в предстоящем матче с «Ильвесом».

Прогноз на матч Арина Соболенко — Аманда Анисимова

Арина Соболенко прямо сейчас является лучшей теннисисткой планеты. Потому нет ничего удивительного в том, что она так далеко зашла на Уимблдоне. Более того, в матче с Амандой Анисимовой белоруска закономерно считается фаворитом. Разумеется, логично ждать от неё победы.

В последнем очном матче, который состоялся в четвёртом круге «Ролан Гаррос», то есть совсем недавно, Арина обыграла Аманду со счётом 7:5, 6:3. У американки была пауза в карьере, но теперь она вернулась в тур и пытается вернуть хорошие кондиции. В четвертьфинале она обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову.

Соболенко в 1/4 финала добыла волевую победу над опытной Лаурой Зигемунд из Германии и потратила много сил. Однако у спортсменок был день отдыха, так что со свежестью проблем быть не должно. А при прочих равных белорусская теннисистка сильнее и должна побеждать. В принципе, скромная победа с форой (-3.5) гейма выглядит логично.

Экспресс на спорт 10 июля 2025 года

Ставка 1: победа «Шахтёра» в матче с «Ильвесом» + тотал больше 3.5 мяча за 2.20.

победа «Шахтёра» в матче с «Ильвесом» + тотал больше 3.5 мяча за 2.20. Ставка 2: победа Соболенко в матче с Анисимовой с форой (-3.5) за 1.80.

Общий коэффициент: 2.20 х 1.80 = 3.96.