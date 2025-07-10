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Стивен Томпсон — Габриэль Бонфим, UFC, 13 июля 2025, полный кард боёв, дата и время, прогноз на бой, смотреть онлайн бесплатно

Томпсон — Бонфим. 42 года есть 42 года, бразилец лишит надежд американца
Максим Ермаков
Стивен Томпсон — Габриэль Бонфим: прогноз на бой
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Третье поражение Чудо-Мальчика не за горами.

В ночь с 12 на 13 июля в Нэшвилле на «Бриджстоун-Арене» пройдёт турнир UFC on ESPN 70. В соглавном событии вечера в полусреднем весе сразятся Стивен Томпсон и Габриэль Бонфим. Начало боя — не ранее 6:00 мск. Ещё одна попытка американца восстановить свой авторитет.

Коэффициенты на бой UFC Стивен Томпсон — Габриэль Бонфим 13 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Бонфиму и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.25. Шансы Томпсона на успешный исход оценили в 4.20. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 69.00.

Эксперты сомневаются, что поединок закончится досрочно. Сделать ставки на тотал больше 2.5 раунда можно за 1.87, а тотал меньше 2.5 раунда идёт также за 1.87. Если американец одержит победу нокаутом, сыграет коэффициент 6.80. На то, что бразилец выиграет досрочно, предлагают поставить за 2.05.

Прогноз на бой Стивен Томпсон — Габриэль Бонфим (13.07.2025)

UFC 2025. UFC on ESPN 70, Нэшвилл, США
Стивен Томпсон — Габриэль Бонфим
13 июля 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Стивен Томпсон
Не началось
Габриэль Бонфим

42-летнему Томпсону впору завершить карьеру и успокоиться, но он не собирается уходить на пенсию. В свои лучшие годы американец был одним из топовых бойцов в полусредней весовой категории и два раза дрался за титул чемпиона. Его соперником был Тайрон Вудли.

Оба раза получилось весьма неудачно для Стивена. Первый поединок завершился вничью, а во втором он уступил раздельным решением судей. Титул был так близок, однако удача от него отворачивалась. Чудо-Мальчик всегда рассчитывал на свои навыки в кикбоксинге, но ему уже не хватает нокаутирующей мощи.

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В последних пяти боях Томпсон потерпел четыре поражения. Хотя единственная на этом отрезке победа получилась классной. Стивен одолел Кевина Холланда техническим нокаутом. Углу соперника пришлось остановить поединок. К предстоящему бою американец подходит с серией из двух поражений. Он уступил Шавкату Рахмонову, попав под удушающий сзади, и был отправлен в нокаут Хоакином Бакли.

Бонфим моложе и свежее — ему 27 лет. Он быстрее, выносливее и даже лучше подготовлен, чем американец. Бразильский боец, обладая боксёрскими навыками, своевременно стал подтягивать борьбу. Он вывел её на совершенно новый уровень и стал угрозой для соперников в своём дивизионе.

Габриэль принял участие в пяти поединках UFC, проиграв лишь один — датчанину Николасу Далби. Зато свои победы Молоток одержал вполне уверенно. Трижды он выигрывал удушающими приёмами, в том числе дважды — гильотиной, а в другом поединке одержал победу единогласным решением судей.

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Откровенно говоря, соперники были не того уровня. Разве что Далби, который, кстати, тоже заметно старше Бонфима. Поражение от датчанина стало хорошим уроком для бразильца. К предстоящему поединку он подходит с серией из двух побед. Именно борцовские навыки и большой набор удушающих приёмов помогут ему выиграть.

Поставить на победу Габриэля болевым, удушающим или сдачей можно с коэффициентом 2.49. Томпсон уже не в том возрасте, чтобы жалеть себя и показывать скучные поединки. Он будет готов идти до конца, чтобы прервать серию поражений и доказать миру UFC, что его рано отправлять на пенсию. Фактически для Бонфима это проверка на прочность. Если сможет одолеть бойца с большим опытом — пойдёт дальше.

Ставка: победа Бонфима в бою с Томпсоном удушающим, болевым или сдачей за 2.49.

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