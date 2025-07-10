Дзюба ещё тот или пора на пенсию? Сколько Артём забьёт в РПЛ в сезоне-2025/2026

«Акрон» объявил о продлении контракта с Дзюбой ещё на один год. Команда из Тольятти неплохо для своего уровня выступила в прошлом сезоне РПЛ. По его итогам она заняла девятое место. Во многом благодаря стараниям лучшего бомбардира российского футбола, которого многие хотят отправить на пенсию. Но Артём, судя по всему, ещё собирается поиграть.

В 22 матчах сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги Дзюба забил девять голов. После ухода из «Зенита» это его лучший результат. Нападающему уже 36 лет, но он всё ещё в игре. В прошлом сезоне Артём побил два крупных рекорда. Он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и сборной России. Посмотрим, чего покажет в новом сезоне.

Есть ещё порох!

Артём будет мотивирован в новом сезоне упрочить своё достижение, чтобы никто ещё долго не мог подобраться к его рекорду. Дзюба по-прежнему горит футболом и способен играть все 90 минут. В прошлом чемпионате его среднее время на поле составило около 78 минут. Солидно для такого возраста.

В недавнем интервью тренер «Акрона» отметил, что Дзюба делает на тренировках всё, чтобы находиться в хорошей форме. На него смотрят молодые футболисты и стремятся быть похожими. Пугает только то, как тольяттинский клуб и лучший бомбардир России провели два товарищеских матча. Один проиграли тульскому «Арсеналу» (0:2), а другой завершили нулевой ничьей со «Спартаком» из Костромы.

Дзюба принимал участие в этих встречах. В игре с туляками была очень жаркая погода, однако нападающий провёл на поле 60 минут, после чего был рад замене. Но сам факт, что даже в таких условиях Артём проявил характер и выносливость, нельзя не замечать. Значит, он всё ещё в хорошей форме, беспокоиться не о чем.

Сколько Дзюба забьёт в новом сезоне?

Букмекерские конторы предлагают поставить на то, что Дзюба забьёт больше 10.5 мяча по итогам сезона-2025/2026 чемпионата России, с коэффициентом 1.85. Столько же дают на то, что нападающий «Акрона» забьёт меньше 10.5 мяча. Здесь эксперты не поскупились и задрали планку для Артёма.

Последний раз форвард забивал 11 голов ещё в футболке «Зенита» в сезоне-2021/2022. В возрасте 36 лет сделать это гораздо сложнее. Многие мячи в минувшем розыгрыше РПЛ Артём забивал на характере. Есть у него такая способность — наказывать свои бывшие команды или тренеров, которые в него не верили. Это почти всегда работает.

В сезоне-2024/2025 Дзюба из девяти голов три положил в ворота «Спартака», «Ростова» и «Зенита». Теперь в этот список может добавиться московское «Динамо», которое возглавил Валерий Карпин. Тренер сборной России отказывается вызывать Артёма на матчи национальной команды. Мотивирует серьёзно.

И всё-таки 11 голов — это много для 36-летнего нападающего. Да ещё и в команде, которая не входит в число сильнейших. Букмекеры вообще считают, что «Акрон» по итогам нового сезона окажется в числе борющихся за выживание. Поэтому Дзюба вряд ли преодолеет установленную планку. Но это не означает, что ему пора на пенсию. Ещё один сезон Артём проведёт на хорошем уровне, после чего может и задуматься.

Ставка: Дзюба по итогам сезона-2025/2026 РПЛ в «Акроне» забьёт меньше 10.5 мяча за 1.85.