Фабио Челестини влюбит в себя армейских фанатов: каким будет дерби ЦСКА — «Спартак» в РПЛ

Противостояние «Спартака» и ЦСКА — это главное московское дерби. С момента формирования чемпионата России, то есть с 1992 года, в нём команды провели 68 очных матчей. Красно-белые победили 24 раза, а армейцы — 27. Но кто окажется сильнее в сезоне-2025/2026 РПЛ? Попробуем разобраться.

Кто был лучше в прошлом сезоне

По итогам чемпионата России — 2024/2025 столичные ЦСКА и «Спартак» расположились на соседних строчках в турнирной таблице. Армейцы заняли третье место, набрав 59 очков, а красно-белые финишировали на четвёртом – с 57 очками. Довольно близкие показатели.

В двух очных матчах команды обменялись победами. Во встрече 14-го тура «Спартак» одержал победу со счётом 2:0 на «ВЭБ Арене». Однако на «Лукойл Арене» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги состоялся реванш. ЦСКА тогда выиграл со счётом 2:1.

Что изменилось

В сезоне-2025/2026 это будут уже другие команды. По крайней мере, ЦСКА точно изменится. Марко Николич решил покинуть пост главного тренера, а на его место пригласили Фабио Челестини. Швейцарца сильно недооценивают и стараются не воспринимать всерьёз его победы в прошлом сезоне с «Базелем» в первенстве и Кубке.

«Спартак» же сохранил Деяна Станковича на посту главного тренера. Даже несмотря на то что сербский наставник в прошлом сезоне не смог реализовать потенциал талантливого состава, на который было потрачено немало средств. Однако теперь с трансферами совсем плохо, а ещё есть риск лишиться своих лидеров.

Впрочем, конкретно для московского дерби у красно-белых есть козырь — Антон Заболотный! Не удивляйтесь — экс-футболист ЦСКА должен быть мотивирован забить бывшему клубу. Хотя, разумеется, это зависит от того, в какой форме будет находиться нападающий и насколько окажется результативен.

Что говорят букмекеры

Букмекерские конторы выкатили линию на противостояние ЦСКА со «Спартаком» в следующем сезоне чемпионата России. Если армейцы не наберут ни одного очка в двух очных матчах с красно-белыми, сыграет коэффициент 5.00. Если же, наоборот, выиграют обе встречи — зайдёт коэффициент 9.00.

Поставить на то, что в двух главных московских дерби каждая команда наберёт три очка, как это было в прошлом сезоне, можно за 4.00. Ставки на то, что оба матча закончатся вничью, принимают с коэффициентом 10.00. Если одна встреча завершится вничью, а другая – победой красно-синих, сыграет 6.00.

Чего ожидать от противостояния «Спартака» и ЦСКА

«Спартак» с Деяном Станковичем вряд ли будет играть лучше, чем в прошлом сезоне. Товарищеские матчи продемонстрировали наглядно, что почти ничего не изменилось. А если клуб покинут лидеры, станет только хуже.

ЦСКА в прошлом сезоне выиграл Кубок России с Марко Николичем, но Фабио Челестини вполне может повторить это достижение и даже занять место выше третьего в РПЛ. Он не зацикливается на одной игровой модели и умеет подстраиваться под разных соперников. У него есть качества сильного лидера.

Недавно швейцарец чётко объяснил, кто ему в команде не нужен, а кого он считает своей правой рукой. Он предпочитает скоростной и атакующий футбол, что может пойти на пользу армейцам. Первое главное московское дерби в сезоне-2025/2026 РПЛ запланировано на 11-й тур. Красно-синие сыграют на домашнем стадионе. К тому моменту они должны уже раскачаться и вполне могут одержать победу.

Однако не будем забывать, насколько напряжёнными получаются дерби «Спартака» и ЦСКА. Часто это игра на характере. Но есть ощущение, что армейцы будут превосходить красно-белых даже во второй части сезона. Только если домашние трибуны придадут сил команде Деяна Станковича, у неё получится вырвать ничью.

Прогнозируем, что в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги ЦСКА наберёт четыре очка в дерби со «Спартаком». Конечно, ещё многое может измениться, в том числе из-за трансферов. Но как тренер Фабио Челестини пока выглядит интереснее и перспективнее, чем Деян Станкович, идеи которого не работают. Как будет в итоге — покажет сезон.

Ставка: ЦСКА наберёт четыре очка в матчах со «Спартаком» в РПЛ за 6.00.