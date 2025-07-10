Очень ярко и очень быстро. Прогноз на бой Деррик Льюис — Таллисон Тейшейра

В ночь с 12 на 13 июля в Нэшвилле (США) состоится турнир UFC on ESPN 70. Главным его событием станет бой в тяжёлом весе между Дерриком Льюисом и Таллисоном Тейшейрой. Ориентировочное начало поединка — 6:30 мск.

Букмекеры считают фаворитом боя Тейшейру. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.36. Шансы Льюиса оценили в 3.24. Ничья маловероятна, поставить на такой исход можно с котировкой 62.00.

Аналитики ждут, что бой завершится досрочно. Поставить на такое развитие событий можно за 1.07. На то, что поединок продлится всё запланированное время, можно с коэффициентом 7.50.

Прогноз на главный бой UFC on ESPN 70 Деррик Льюис — Таллисон Тейшейра

Классическое противостояние ветерана, который ещё что-то может, и интересного проспекта. Деррик Льюис выступает тут в качестве лакмусовой бумажки. Если Тейшейра уверенно победит его — получит соперника посерьёзнее. Если нет — значит, его перспективы будут поставлены под сомнение.

Что можно сказать про Льюиса? Время никого не щадит. Американец и так никогда не был быстрым, а сейчас его показатели скорости и вовсе близки к нулю. Так что о каких-то карьерных перспективах можно забыть. Однако при этом с середнячками Льюис ещё может быть опасным. Это тяжёлый вес, а сила удара у Деррика никуда не делась. И она феноменальна. Так что не позавидуешь тому, кто попадёт под эту колотушку. И есть вероятность, что Тейшейра окажется этим самым неудачником.

В принципе, бразилец заслуженно идёт фаворитом. Он молод, у него тоже сильный удар, он предпочитает агрессивное ведение боя. Плюс в антропометрии он тоже превосходит оппонента. Но на этом плюсы и заканчиваются. Потому что есть огромные пробелы в бойцовском «образовании» Таллисона. Во-первых, он практически не защищается. А значит, может отхватить от любого соперника. И Льюис здесь вполне подходящий вариант, что-что, а нокаутировать он умеет. Во-вторых, у Тейшейры слабый бойцовский IQ. Это в поединке с Льюисом не так важно, скорее, это говорит о кризисе в тяжёлом весе UFC.

На что здесь ставить? Да очень просто. Самое напрашивающееся пари — победа одного из бойцов нокаутом. Однако коэффициент не радует, жалкие 1.32. Брать победу Тейшейры за 1.36 тоже нет смысла — отсутствие защиты может привести к поражению. Куда интереснее выглядит победа Льюиса, но Деррик был плох в последнее время.

Сценарий боя прост и понятен. Парни сойдутся в центре октагона и начнут охаживать друг друга. Кто первый акцентированно попадёт, тот и победит. Слишком мощны удары этих ребят, чтобы пропускать их без последствий. Что здесь можно сказать — вряд ли бой продлится больше раунда. А на ТМ 1.5 раунда уже дают приличные 1.78. На этом варианте мы и остановимся.

Ставка: ТМ 1.5 раунда за 1.78.