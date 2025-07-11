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Фриц — Алькарас, Синнер — Джокович, Уимблдон-2025, сетка, пары, матчи 11 июля, лучшие прогнозы на сегодня, трансляция

Новое поколение и «дедушка» Джокович в 1/2 финала: прогнозы на Уимблдон
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи 1/2 финала Уимблдона 11 июля
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Борьба за выход в финал у мужчин.

Сегодня, 11 июля, на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне состоятся полуфинальные матчи Уимблдона. Тейлор Фриц и Карлос Алькарас, Янник Синнер и Новак Джокович сразятся за выход в финал. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч Тейлор Фриц — Карлос Алькарас

Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 15:30 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Тейлор Фриц не просто так заслужил право сыграть за выход в финал Уимблдона. По пути его сильно лихорадило — было много тай-брейков, а в первых двух матчах даже пришлось провести по пять сетов. Однако американец выдержал, в в 1/4 финала обыграл Карена Хачанова.

Разумеется, Карлос Алькарас — фаворит. Вообще-то, испанец фаворит не только предстоящего матча, но и любого теннисного турнира на данный момент. Просто он один из сильнейших теннисистов планеты прямо сейчас. Однако в предстоящем матче на лёгкую прогулку лучше не рассчитывать.

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Фриц выиграл два из трёх травяных турниров в рамках подготовки к Уимблдону. Он прекрасно знает, как вести себя на данном покрытии с соперниками разного уровня. Конечно, победа будет сродни сенсации, но взять один сет американец способен. Собственно, наш прогноз на то, что в матче будет ровно четыре партии.

Прогноз на матч Янник Синнер — Новак Джокович

Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 17:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Новак Джокович в свои 38 лет, конечно, даёт жару. На каждом из «Шлемов» в этом году дошёл до полуфинала, а теперь претендует на финал Уимблдона. На пути ему, конечно, встречались не такие классные соперники. Была более чем играбельная сетка. Однако легендарный серб выдержал три матча по четыре сета.

Кроме того, не стоит забывать и об огромном опыте. За всю карьеру у Ноле было столько различных ситуаций, что его вряд ли можно чем-либо удивить. И всё-таки фаворит — Янник Синнер. 23-летний итальянец носит звание первой ракетки мира. Выиграл Australian Open и дошёл до финала «Ролан Гаррос».

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Плюс у Джоковича плохая статистика в противостоянии с Синнером в последние годы. Пять последних очных встреч серб проиграл. Предстоящая обещает получиться яркой, а также, скорее всего, упорной, учитывая хорошую форму обоих теннисистов. Однако победа Янника с форой (-3.5) по геймам — реальность. От смены поколений никуда не деться.

Экспресс на матчи 1/2 финала Уимблдона 11 июля 2025 года

  • Ставка 1: четыре сета в матче Фриц — Алькарас за 2.70.
  • Ставка 2: победа Синнера в матче с Джоковичем с форой (-3.5) за 1.87.

Общий коэффициент: 2.70 х 1.87 = 5.04.

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