«Краснодар» — ЦСКА. Суперкубок России готовит нервную развязку

12 июля 2025 года в матче за Суперкубок России сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 18:00 мск. «Быки» в прошлом сезоне стали чемпионами Российской Премьер-Лиги, а армейцы выиграли Кубок России.

Коэффициенты букмекеров на матч «Краснодар» — ЦСКА 12 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение краснодарцам: поставить на победу «Краснодара» можно с коэффициентом 2.55. Шансы ЦСКА оценили в 2.95, а ничья идёт с коэффициентом 3.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.00.

Прогноз на матч за Суперкубок России «Краснодар» — ЦСКА (12.07.2025)

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Краснодар» в прошлом сезоне впервые в истории стал чемпионом России, а 12 июля постарается воплотить в реальность ещё одну мечту. Для «быков» это будет второе участие в матче за Суперкубок. В прошлом году они проиграли «Зениту» со счётом 2:4, а теперь постараются исправиться.

Команда не просто сохранила всех лидеров, благодаря которым стала чемпионом, но и мощно усилилась. Руководство удачно подписало защитника «Осера» Жубала и вингера Густаво Сантоса в качестве свободных агентов. Но самым мощным станет контракт с Гаэтаном Перреном — лучшим ассистентом прошлого сезона чемпионата Франции.

Мураду Мусаеву остаётся грамотно распределить роли и постараться сохранить ту игру, которую краснодарцы демонстрировали в прошлом сезоне. Хотя с такими новичками команда должна играть ещё лучше. В двух товарищеских встречах были одержаны убедительные победы. Обыграны махачкалинское «Динамо» (4:1) и «Ростов» (4:2).

Если чемпион России сохранил основной костяк и усилился, то обладатель Кубка России меняется кардинально из-за нового тренера. Марко Николич взял трофей с ЦСКА и ушёл, а на его место был приглашён Фабио Челестини. Тренер с жёстким характером! Такой и нужен.

Новый наставник армейцев в прошлом сезоне с «Базелем» выиграл чемпионат Швейцарии и Кубок страны. Недавно армейцы оформили свой первый трансфер в межсезонье. Первый, но зато какой! Они подписали контракт с талантливым полузащитником «Сан-Паулу» Матеусом Алвесом.

Фабио Челестини и без усиления совершенствует игру красно-синих. Швейцарец сторонник атакующего и скоростного футбола. Он назвал Облякова с Кисляком своей правой рукой и воплощением идей. В трёх товарищеских матчах команда продемонстрировала наглядно, что изменения пошли на пользу.

Футболисты ЦСКА одержали три победы. Сначала разгромили клуб из Медиалиги «Амкал» (4:0), а потом обыграли «Партизан» (3:1) и ОФК (4:2) на Братском кубке. Со схемой Марко Николича с «ромбом» пришлось попрощаться, а вот к лучшему или нет — узнаем совсем скоро.

Матч за Суперкубок России получится равным. Команды продемонстрируют готовность к сезону. Мы предлагаем поставить на ничью в основное время с коэффициентом 3.15. Скорее всего, на первые роли выйдут лучшие голкиперы РПЛ обоих клубов. И, даже несмотря на большую результативность в товарищеских встречах, в официальном матче за титул команды рисковать не станут.

Ставка: ничья в матче «Краснодар» — ЦСКА за 3.15.