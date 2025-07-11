«Локомотив» — «Динамо». Дерби без нулей от Карпина и Галактионова

12 июля 2025 года в товарищеском матче сыграют московские «Локомотив» и «Динамо». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 17:30 мск. Посмотрим, насколько хорошо команды готовы к началу нового сезона РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Динамо» Москва 12 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение бело-голубым: поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.30. Шансы «Локомотива» оценили в 2.90, а ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.44. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.20.

Прогноз на товарищеский матч «Локомотив» — «Динамо» Москва (12.07.2025)

«Локомотив» останется прежним. В прошлом сезоне он занял шестое место в РПЛ, но оставил приятные впечатления. Для достижения результатов железнодорожникам не нужны дорогие трансферы и бразильцы. Они ориентируются на российских футболистах.

Дмитрий Воробьёв забил 12 голов в прошлом сезоне, а Алексей Батраков — 14. На них строится игра в нападении. Громких трансферов «Локомотив» пока не делал, за исключением Николая Комличенко. Единственный негативный момент — Тикнизян ушёл в «Црвену Звезду».

Подготовка к чемпионату России — 2025/2026 проходит для красно-зелёных поэтапно. Встреча с «Динамо» станет первой настоящей проверкой. До этого подопечные Михаила Галактионова разгромили дубль «Родины» (4:1) и сыграли 0:0 с «Торпедо». Поэтому сказать что-то конкретное об игре пока сложно.

Зато московское «Динамо» быстро привыкло к Валерию Карпину. Он сразу принялся менять игру бело-голубых в лучшую сторону. Существует мнение, что теперь к тренеру сборной России будут хотеть попасть в команду все российские футболисты, как это было при Олеге Романцеве в 1990-е годы.

И в этом нет ничего плохого. В «Динамо» могут собраться лучшие игроки, которые будут прогрессировать под руководством опытного Карпина. Руководство бело-голубых уже подписало контракты с Иваном Сергеевым и Максимом Осипенко. Защитник успел забить гол.

«Динамо» провело четыре товарищеские встречи без поражений. Одержаны три победы — в матчах с 2DROTS (3:0), ОФК (4:0) и «Партизаном» (3:1). Минувшая игра с «Ахматом» завершилась вничью — 1:1. Приятно наблюдать за результативностью молодёжи — Ульви Бабаев и Ярослав Гладышев отметились голами.

Валерий Карпин умеет работать с молодым поколением, как и Михаил Галактионов. В этом матче предлагаем поставить на то, что обе команды забьют, а тотал будет больше 2.5 мяча, за 1.83. Будет интересно понаблюдать, как играют две свежие и талантливые команды, в которых преобладают российские футболисты. Это настоящая битва тренеров.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.83.