Главные противостояния РПЛ: «Спартаку» не догнать «Зенит», «Динамо» лучше ЦСКА

Почему Станкович не готов к конкуренции с Семаком и как тренер сборной России добьётся успеха — разбираемся.

18 июля 2025 года стартует сезон-2025/2026 РПЛ. Интересно, у кого больше шансов выиграть чемпионат России и какой клуб окажется выше по его итогам. Попытаемся выяснить, сможет ли «Динамо» под руководством Карпина занять в таблице место выше, чем ЦСКА. И есть ли хоть малейшие шансы у «Спартака» провести чемпионат России лучше «Зенита».

«Динамо» Карпина или ЦСКА Челестини

Московское дерби — невероятное событие. Противостояние между столичными «Динамо» и ЦСКА — это не только очные матчи, но и в целом чемпионат России. Если бело-голубые займут место выше армейцев по итогам РПЛ, сыграет коэффициент 1.75. Если всё будет наоборот — коэффициент 2.01.

Ключ к успеху «Динамо» — Валерий Карпин. Тренер сборной России преображает команду, подбирает оптимальный состав и показывает отличные результаты в товарищеских матчах. С бело-голубыми перед ним открылось больше возможностей. Команда усилились Максимом Осипенко и Иваном Сергеевым. Карпин даёт играть молодым футболистам, и многие уже отметились голами.

ЦСКА в прошлом сезоне финишировал выше «Динамо» — на третьей строчке. Команда летом меняет стиль, отказавшись от «ромба», который использовал Марко Николич. Теперь во главе стоит Фабио Челестини. Победитель чемпионата Швейцарии с «Базелем» успел изучить армейцев и знает свою работу.

Огромное внимание наставник уделяет полузащитникам, называя их сердцем команды. Он предпочитает атакующий футбол с быстрым развитием атак. Состав ЦСКА способен выполнять такие требования, что показывают результаты товарищеских матчей — три победы и 11 забитых мячей. Многообещающе.

«Спартак» или «Зенит»?

Соперничество «Спартака» и «Зенита» в современном футболе уже можно приравнять по значимости к московским дерби. Отношения между командами сложились непростые. Поставить на то, что сине-бело-голубые по итогам сезона-2025/2026 РПЛ будут выше, чем красно-белые, можно с коэффициентом 1.20. А если красно-белые совершат чудо — сыграет 4.25.

Команда Сергея Семака в прошлом сезоне не выиграла золотые медали, зато вернула себе мотивацию. Для этих целей она проводит крупную трансферную компанию, избавляясь от балласта и подписывая контракты с классными футболистами. Такими как Жерсон и Роман Вега. В товарищеских матчах демонстрирует активную игру в нападении. Чего стоит последняя встреча со «Сьоном» (5:2).

«Спартак» пока только кормит прессу слухами о возможных трансферах. Среди них есть предложения футболистам «Милана», «Марселя» и «Алавеса». Если все слухи станут реальностью, а также команда сохранит Угальде с Барко, вот тогда можно будет бороться за чемпионство.

В прошлом сезоне Деян Станкович не смог использовать весь потенциал дорогостоящих и талантливых новичков. Однако на индивидуальном мастерстве футболисты красно-белых даже обыграли «Зенит» в РПЛ, а Угальде стал лучшим бомбардиром. Почему не совершить чудо в новом сезоне и не побороться за чемпионство?

Прогнозы на сезон-2025/2026 РПЛ

«Динамо» под руководством Валерия Карпина превращается в сборную России. В том плане, что команда растёт, молодые футболисты получают шанс побороться за место в основе, наращивая глубину состава. Челестини должен показать классный футбол с ЦСКА, но бело-голубые по итогам сезона-2025/2026 окажутся выше. Просто Карпин лучше знает РПЛ, чем швейцарец.

Если произойдёт чудо и «Спартак» к августу подпишет желанных Сантьяго Моуриньо, Ясина Адли, Эмерсона и Аззедина Унаи, тогда шансы выиграть чемпионат России будут высокими. Но пока мы имеем только то, что «Зенит» оформил несколько сумасшедших трансферов и показывает классные результаты в товарищеских матчах. Вывод напрашивается сам.

Ставка 1: «Динамо» будет выше ЦСКА по итогам сезона-2025/2026 РПЛ за 1.75.

Ставка 2: «Зенит» будет выше «Спартака» по итогам сезона-2025/2026 РПЛ за 1.20.