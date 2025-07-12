Суперкубок России и первое дерби Карпина с «Динамо»: прогнозы на футбол

Сезон в чемпионате России ещё не начался, а представители РПЛ уже здесь.

Сегодня, 12 июля, пройдёт несколько встреч с участием российских клубов. Разумеется, повышенное внимание будет уделено матчу за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА. Однако есть также товарищеское дерби «Локомотива» и «Динамо». Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Краснодар» не просто сохранил всех лидеров, благодаря которым стал чемпионом, но и мощно усилился. Руководство удачно подписало защитника «Осера» Жубала и вингера Густаво Сантоса в качестве свободных агентов. Однако самым мощным станет контракт с Гаэтаном Перреном — лучшим ассистентом прошлого сезона чемпионата Франции.

Если чемпион России сохранил основной костяк и усилился, то обладатель Кубка России меняется кардинально из-за нового тренера. Марко Николич взял трофей с ЦСКА и ушёл, а на его место был приглашён Фабио Челестини. Тренер с жёстким характером! Такой и нужен.

Матч за Суперкубок России получится равным. Команды продемонстрируют готовность к сезону. Мы предлагаем поставить на ничью в основное время с коэффициентом 3.15. Скорее всего, на первые роли выйдут лучшие голкиперы РПЛ обоих клубов. И даже несмотря на большую результативность в товарищеских встречах, в официальной встрече за титул команды рисковать не станут.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо»

«Локомотив» останется прежним. В прошлом сезоне он занял шестое место в таблице РПЛ, но оставил приятные впечатления. Для достижения результатов железнодорожникам не нужны дорогие трансферы и бразильцы. Они ориентируются на российских футболистов.

Московское «Динамо» быстро привыкло к Валерию Карпину. Он сразу принялся менять игру бело-голубых в лучшую сторону. Руководство бело-голубых уже подписало контракты с Иваном Сергеевым и Максимом Осипенко. Защитник успел забить гол.

Валерий Карпин умеет работать с молодым поколением, как и Михаил Галактионов. В этом матче предлагаем поставить на то, что обе команды забьют, а тотал будет больше 2.5 мяча, за 1.83. Будет интересно наблюдать, как играют две свежие и талантливые команды, в которых преобладают российские футболисты. Это настоящая битва тренеров.

Экспресс на футбол 12 июля 2025 года

Ставка 1: ничья в матче «Краснодар» — ЦСКА за 3.15.

ничья в матче «Краснодар» — ЦСКА за 3.15. Ставка 2: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.83.

Общий коэффициент: 3.15 х 1.83 = 5.76.