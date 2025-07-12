Льюис — Тейшейра и Томпсон — Бонфим: экспресс на UFC on ESPN 70

В ночь с 12 на 13 июля в Нэшвилле (США) состоится турнир UFC on ESPN 70. Главным его событием станет бой в тяжёлом весе между Дерриком Льюисом и Таллисоном Тейшейрой, а соглавным — бой между Стивеном Томпсоном и Габриэлем Бонфимом. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на бой Деррик Льюис — Таллисон Тейшейра

Классическое противостояние ветерана, который ещё что-то может, и интересного проспекта. Деррик Льюис выступает тут в качестве лакмусовой бумажки. Если Тейшейра уверенно победит его — получит соперника посерьёзнее. Если нет — значит, его перспективы будут поставлены под сомнение.

На что здесь ставить? Да очень просто. Самое напрашивающееся пари — победа одного из бойцов нокаутом. Однако коэффициент не радует, жалкие 1.32. Брать победу Тейшейры за 1.36 тоже нет смысла — отсутствие защиты может привести к поражению. Куда интереснее выглядит победа Льюиса, но Деррик был плох в последнее время.

Сценарий боя прост и понятен. Парни сойдутся в центре октагона и начнут охаживать друг друга. Кто первый акцентированно попадёт, тот и победит. Слишком мощны удары этих ребят, чтобы пропускать их без последствий. Что здесь можно сказать — вряд ли бой продлится больше раунда. А на ТМ 1.5 раунда уже дают приличные 1.78. На этом варианте мы и остановимся.

Прогноз на бой Стивен Томпсон — Габриэль Бонфим

42-летнему Томпсону впору завершить карьеру и успокоиться, но он не собирается уходить на пенсию. Чудо-мальчик всегда рассчитывал на свои навыки в кикбоксинге, однако ему уже не хватает нокаутирующей мощи. В последних пяти боях Томпсон потерпел четыре поражения.

Бонфим моложе и свежее — ему 27 лет. Он быстрее, выносливее и даже лучше подготовлен, чем американец. Бразильский боец, обладая боксёрскими навыками, своевременно стал подтягивать борьбу. Он вывел её на совершенно новый уровень и стал угрозой для соперников в своём дивизионе.

Поставить на победу Габриэля болевым, удушающим или сдачей можно с коэффициентом 2.49. Томпсон уже не в том возрасте, чтобы жалеть себя и показывать скучные поединки. Он будет готов идти до конца, чтобы прервать серию поражений и доказать миру UFC, что его рано отправлять на пенсию. Фактически для Бонфима это проверка на прочность. Если сможет одолеть бойца с большим опытом — пойдёт дальше.

Экспресс на UFC on ESPN 70 13 июля 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 1.5 раунда в бою Льюис — Тейшейра за 1.78.

тотал меньше 1.5 раунда в бою Льюис — Тейшейра за 1.78. Ставка 2: победа Бонфима в бою с Томпсоном удушающим, болевым или сдачей за 2.49.

Общий коэффициент: 1.78 х 2.49 = 4.43.