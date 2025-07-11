Трава больше не проблема для Швёнтек. Чего ждать от женского финала Уимблдона

12 июля в финале женского одиночного разряда Уимблдона сыграют Ига Швёнтек из Польши и американка Аманда Анисимова. Начало встречи запланировано на 18:00 мск. Для обеих теннисисток это будет первый финал травяного турнира «Большого шлема» в карьере.

Букмекеры считают фаворитом Игу Швёнтек. Поставить на победу теннисистки из Польши можно с коэффициентом 1.45, что соответствует примерно 67% вероятности. Заключить пари на успех Анисимовой можно с котировкой 2.95 (около 33%).

На победу польки в двух сетах можно заключить пари за 2.15, а на успех Иги в одной из партий — с коэффициентом 1.18. Вероятность того, что Анисимова не отдаст сопернице ни сета, оценивается котировкой 4.90. Поставить на то, что теннисистка из США выиграет как минимум одну партию, можно за 1.70.

На тай-брейк в матче дают коэффициент 2.85. За 2.35 можно сделать ставку на то, что каждая из теннисисток сможет выиграть хотя бы один сет.

Прогноз на матч Ига Швёнтек — Аманда Анисимова (12.07.2025)

Мы привыкли, что Ига Швёнтек всегда борется за самые высокие места, однако с травяными кортами Уимблдона у неё не лучшие отношения. Нет, начиналось-то всё хорошо — полька выиграла юниорский Уимблдон в 2018 году. Но на взрослом уровне до этого года её лучшим достижением был четвертьфинал. Да и он был всего один раз, а в основном Ига завершала борьбу в третьем-четвёртом круге.

Однако в этом сезоне всё наоборот. Швёнтек провалила свой любимый грунтовый сезон, а вот на траве всё сложилось. Причём теннисистка из Польши очень уверенно прошла по сетке. За шесть встреч она проиграла всего лишь один сет — во втором круге Кэти Макнелли. В четвертьфинале Ига победила Людмилу Самсонову: у россиянки были шансы во втором сете, но в ключевые моменты Швёнтек была точнее. Ну а в полуфинале полька камня на камне не оставила от Белинды Бенчич, отдав ей всего два гейма. Очень и очень солидное выступление.

Для Аманды Анисимовой финал Уимблдона — вершина карьеры. Совсем недавно, в 2023 году, американка прерывала выступления на восемь месяцев из-за ментальных проблем, однако вернулась только сильнее. Доказательство простое — полуфинал, в котором Анисимова победила Арину Соболенко. Причём в третьей партии Аманда занервничала и не подала на матч, но смогла собраться и завершить игру в свою пользу. Это говорит о сильном характере.

Если смотреть исключительно игру, то шансы как минимум равны. Однако есть два аргумента, которые говорят за победу Швёнтек. Во-первых, у польки огромный опыт финалов, в то время как для Анисимовой это первый матч на таком уровне. Да, мы уже говорили про сильный характер американки, но недостаток опыта компенсировать очень сложно.

Во-вторых, Швёнтек прошла по сетке куда проще. Даже в матче, где она отдала первый сет, два последующих Ига забрала сверхуверенно — 6:2, 6:1. Аманда же выдержала настоящую борьбу нервов с Соболенко, да и в четвертьфинале с Анастасией Павлюченковой ей пришлось отыгрывать сетболы на тай-брейке. В поединках с Далмой Галфи и Линдой Носковой американка тоже смогла победить только в трёх партиях. Сил и эмоций оставлено слишком много. Скорее всего, в финале их и не хватит. Наш выбор — победа Швёнтек с форой (-3.5) за 1.90. Аманда будет сражаться, но титул достанется Иге. Не зря же она подружилась с травяными кортами.

Ставка: победа Иги Швёнтек с форой (-3.5) за 1.90.