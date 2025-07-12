Финал КЧМ-2025: «ПСЖ» — неуязвим, «Челси» — обречён

13 июля 2025 года в матче финала КЧМ-2025 сыграют «Челси» и «ПСЖ». Встреча состоится на стадионе «Метлайф». Начало — в 22:00 мск. Есть ли шансы у лондонского клуба совершить сенсацию? Парижане почувствовали свою непобедимость.

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «ПСЖ» 13 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение парижскому клубу: поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.60. Шансы «Челси» оценили в 5.20. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу парижского клуба за 9.00.

Прогноз на финал клубного ЧМ-2025 «Челси» — «ПСЖ» (13.07.2025)

«Челси» третий раз в истории сыграет в финале клубного чемпионата мира. В 2022 году он становился победителем. Сможет ли теперь? Достигать поставленных задач команде помогает Энцо Мареска. Именно благодаря работе итальянского специалиста лондонцы вышли на такой высокий уровень и взяли Лигу конференций в прошлом сезоне.

На КЧМ-2025 лондонский клуб потерпел только одно поражение — во встрече группового этапа с «Фламенго» (1:3). К счастью, оно не выбило из колеи. В плей-офф «аристократы» доказали, что бразильские команды их не остановят. Одолели Палмейрас (2:1) в четвертьфинале, в полуфинале выиграли у «Флуминенсе» (2:0).

В минувшей встрече дубль оформил Жоао Педро. Он вышел в стартовом составе благодаря дисквалификации основного нападающего Лиама Делапа из-за перебора жёлтых карточек. Теперь перед Энцо Мареской будет стоять дилемма. И так очень сложно выбирать из огромного количества талантов, а когда они все отлично играют, задача усложняется.

«ПСЖ» был признан сильнейшим клубом в мире по версии аналитического портала Opta. С этим сложно поспорить. Трудно представить, что кто-то может одолеть парижан. Они выиграли все предыдущие турниры, в которых участвовали в этом сезоне. Теперь планируют стать победителями КЧМ-2025.

Подопечные Луиса Энрике, как и «Челси», уступили только в одном матче на турнире. Они проиграли «Ботафого» (0:1). Однако в плей-офф были соперники гораздо мощнее, чем у «аристократов». «ПСЖ» сначала одолел команду Месси «Интер Майами» (4:0), затем отправил в отпуск «Баварию» (2:0), а в минувшей встрече полуфинала КЧМ-2025 разгромил «Реал» (4:0).

Сложно выявить слабые места в команде Луиса Энрике. Возможно, их вообще нет. Дембеле пропустил часть КЧМ-2025 из-за травмы, но, вернувшись на поле в двух последних встречах, забивал по голу. Брэдли Баркола, Хвича Кварацхелия, Фабиан Руис, Дезире Дуэ — всех их сложно остановить. На воротах надёжно играет Доннарумма — возможно, лучший голкипер на сегодняшний день.

Глубина и качество состава поражают как в «ПСЖ», так и в «Челси». Правда, есть одно отличие — «аристократы» вышли на невероятный уровень не так давно, а парижане шли к этому долгое время и сейчас находятся на пике. А ещё мы не знаем точно, как подопечные Энцо Марески будут играть с топовыми европейскими клубами.

Парижане уже прошли «Баварию» и «Реал», а у лондонцев реально мощных соперников не было. Прогнозируем победу «ПСЖ» через тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 2.20. Скорее всего, лондонцы смогут забить хотя бы один гол, однако парижане забьют столько, сколько захотят.

Ставка: победа «ПСЖ» в матче с «Челси» + тотал больше 2.5 мяча за 2.20.