«Спартак» — «Спартак» Суботица. В ожидании дебютного гола Антона Заболотного

13 июля 2025 года в товарищеском матче сыграют «Спартак» Москва и «Спартак» Суботица. Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в России. Начало — в 17:00 мск. Сербский клуб станет лёгкой добычей для красно-белых или что-то пойдёт не так?

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Спартак» Суботица 13 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение российскому клубу: поставить на победу московского «Спартака» можно с коэффициентом 1.22. Шансы «Спартака» из Суботицы оценили в 12.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу московского клуба за 8.00.

Прогноз на товарищеский матч «Спартак» Москва — «Спартак» Суботица (13.07.2025)

Московский «Спартак» пока не сильно изменился по сравнению с прошлым сезоном. Даже Деян Станкович вряд ли понимает, как будет выглядеть его команда, когда начнутся официальные матчи. Вокруг витает масса слухов – как об уходе лидеров, так и о возможных приобретениях. Но пока только Антон Заболотный прибыл.

Товарищеские матчи московский клуб тоже проводит неоднозначно, чем пугает своих болельщиков. Сначала обыграл «Торпедо» (3:1) с голами Зобнина, Маркиньоса и Барко, однако потом чуть не уступил «Крыльям Советов» (2:2), которые находятся далеко не в лучшем состоянии. Ничью спасли голы Дмитриева и Гарсии.

Эти игры прошли без Угальде, который принимал участие в матчах Золотого кубка КОНКАКАФ. 11 июля он вернулся в расположение «Спартака», но вопрос о его будущем всё ещё актуален. Несколько клубов загорелись желанием купить костариканца. Сохранение в команде Барко тоже под вопросом. Вот в таком непонятном и разобранном состоянии подходят к товарищеским матчам футболисты.

«Спартак» из Суботицы — не самый сильный соперник для проверки готовности к РПЛ. Он завершил прошлый сезон чемпионата Сербии на 12-й строчке, с трудом избежав стыковых матчей на понижение. Одной из главных проблем была низкая результативность. В 37 встречах забито лишь 35 мячей.

Межсезонье команда проводит плодотворно, и встреча с московским клубом станет пятой. «Спартак» из Суботицы уступил «Сутьеске» (1:2), дважды сыграл вничью — с «Радником» (2:2) и «Слогой» (2:2), а в последнем матче с «Нови Пазар» одержал победу со счётом 2:1. Это всё соперники не уровня коллектива Деяна Станковича.

По этим товарищеским матчам напрашивается только один вывод — «синие голуби» решают свои проблемы с реализацией. Атака прёт напролом, однако оборона по-прежнему сильно хромает. Если в матчах с такими командами «Спартак» из Суботицы пропускал по два мяча, то что будет в предстоящей встрече с красно-белыми?

Прогнозируем победу московского «Спартака» в матче с сербским клубом через тотал больше 3.5 мяча за 2.10. Если сербы продолжат играть в открытый футбол, то у москвичей появится много шансов отличиться. Возможно, мы станем свидетелями первого забитого мяча от Антона Заболотного за новый клуб.

Ставка: победа московского «Спартака» в матче со «Спартаком» из Суботицы + тотал больше 3.5 мяча за 2.10.