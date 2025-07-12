Александр Овечкин превратит «Матч года» — 2025 звёзд КХЛ и НХЛ в голевое безумие

13 июля 2025 года в «Матче года 2025» сыграют звёзды КХЛ и звёзды НХЛ. Встреча состоится на «ЦСКА-Арене» в Москве. Начало — в 18:00 мск. Сколько заброшенных шайб мы сможем увидеть в этом невероятном матче? Попробуем спрогнозировать.

Коэффициенты букмекеров на «Матч года» звёзды КХЛ — звёзды НХЛ 13 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде звёзд НХЛ: поставить на её победу можно с коэффициентом 2.10. Шансы звёзд КХЛ оценили в 3.10. Ничья в основное время идёт с коэффициентом 3.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 21.5 шайбы можно за 1.85, а тотал меньше 21.5 шайбы доступен примерно с тем же коэффициентом. Тотал первого периода больше 6.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 6.5 шайбы — за 1.85.

Прогноз на «Матч года» — 2025 звёзды КХЛ — звёзды НХЛ (13.07.2025)

«Матч года» между звёздами КХЛ и НХЛ пройдёт второй раз в истории. В первую очередь он играет роль благотворительного мероприятия, но также даёт возможность болельщикам хоккея увидеть невероятную встречу известных российских хоккеистов, выступающих в России и за океаном.

В 2024 году «Матч года» завершился вничью со счётом 8:8. В этот раз ожидается, что голов будет больше. В тренерский штаб российских хоккеистов из НХЛ вошли Игорь Ларионов, Сергей Фёдоров, Олег Знарок и Алексей Жамнов, а команду из звёзд КХЛ возглавили Игорь Никитин, Зинэтула Билялетдинов, Андрей Разин и Дмитрий Квартальнов.

Кубок Стэнли в прошлом сезоне взяла «Флорида» вместе с Дмитрием Куликовым и Сергеем Бобровским. Они прибыли в Москву и усилят сборную звёзд НХЛ. Однако больше всех ждут выступления Александра Овечкина, который побил великий рекорд Уэйна Гретцки. Нападающий сказал, что команды попробуют в «Матче года» забросить семь шайб в первом периоде.

Также выделим Артемия Панарина, Андрея Василевского, Кирилла Капризова, Матвея Мичкова. Это лидеры своих клубов в Национальной хоккейной лиге, и посмотреть за тем, какой матч они проведут с хоккеистами из КХЛ, будет очень интересно.

Российские хоккеисты КХЛ выглядят вполне конкурентоспособно. К тому же это шанс для них сыграть с легендами мирового уровня, проявить себя и доказать, что они не слабее. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив», но пока известно только об одном приглашённом на «Матч года» — 2025 игроке его состава — Александре Радулове.

Также в заявку звёзд КХЛ попали Вадим Шипачёв, Владимир Ткачёв, Дамир Шарипзянов, Николай Голдобин, Павел Порядин и другие. К старту игры состав ещё может пополниться несколькими хоккеистами, однако уже сейчас он выглядит вполне конкурентоспособным даже для игры с лучшими спортсменами из НХЛ.

Нашим прогнозом на «Матч года» будет тотал больше 6.5 шайбы в первом периоде с коэффициентом 1.95. Если Овечкин пообещал — сделает. Да и в целом ожидаем результативного хоккея. Спортсмены выйдут на лёд свежими, голодными до голов и будут мотивированы. Всё-таки это благотворительная встреча. Следовательно — должна получиться зрелищной.

Ставка: тотал первого периода больше 6.5 шайбы в «Матче года» — 2025 за 1.95.