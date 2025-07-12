Ига Швёнтек — Аманда Анисимова в финале Уимблдона: прогнозы на спорт

Сегодня, 12 июля, в Лондоне состоится матч финала Уимблдона среди женщин. А если, кроме тенниса, хочется чего-то ещё, можно обратить внимание на матч МЛС с участием команды Алексея Миранчука, который пройдёт в ночь на 13 июля. Делаем прогнозы на спорт и собираем экспресс.

Прогноз на матч Ига Швёнтек — Аманда Анисимова

Мы привыкли, что Ига Швёнтек всегда борется за самые высокие места, однако с травяными кортами Уимблдона у неё не лучшие отношения. Однако в этом сезоне всё наоборот. Швёнтек провалила свой любимый грунтовый сезон, а вот на траве всё сложилось. Причём теннисистка из Польши очень уверенно прошла по сетке

Для Аманды Анисимовой финал Уимблдона — вершина карьеры. Совсем недавно, в 2023 году, американка прерывала выступления на восемь месяцев из-за ментальных проблем, однако вернулась только сильнее. Доказательство простое — полуфинал, в котором Анисимова победила Арину Соболенко.

Если смотреть исключительно игру, то шансы как минимум равны. Однако есть два аргумента, которые говорят за победу Швёнтек. Во-первых, у польки огромный опыт финалов, в то время как для Анисимовой это первый матч на таком уровне. Во-вторых, Швёнтек прошла по сетке куда проще. Сил и эмоций осталось больше, чем у соперницы.

Прогноз на матч «Торонто» — «Атланта Юнайтед»

У «Торонто» всё не очень хорошо — он тонет. Не так давно команду покинул звёздный вингер Лоренцо Инсинье, а на шесть прошлых матчей в МЛС у неё пришлась всего одна победа. При том что поражений — четыре. Сейчас она располагается на 27-й строчке в сводной таблице, всего в двух очках от предстоящего соперника.

У «Атланты Юнайтед» дела тоже обстоят так себе. Положение оставляет желать лучшего. Только в последней встрече удалось прервать серию поражений. Была сыграна нулевая ничья с ещё одним соседом — «Ди-Си Юнайтед». Алексей Миранчук вышел в старте, но на итог не повлиял.

Конечно, при таких результатах рассчитывать на победу будет трудно. С другой стороны, настроение у футболистов «Атланты» должно быть хорошее. Плюс соперник не выглядит устрашающе. А потому увидеть ещё одну ничью было бы логично.

Экспресс на спорт 12 июля 2025 года

Ставка 1: победа Иги Швёнтек с форой (-3.5) за 1.90.

победа Иги Швёнтек с форой (-3.5) за 1.90. Ставка 2: ничья в матче «Торонто» — «Атланта Юнайтед» за 3.60.

Общий коэффициент: 1.90 х 3.60 = 6.84.