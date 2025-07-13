«Челси» — «ПСЖ» и «Спартак» против «Спартака»: экспресс на футбол

На КЧМ-2025 дошли до финала, но на этом не всё.

Сегодня, 13 июля, в США завершится клубный чемпионат мира по футболу. «ПСЖ» сыграет с «Челси». Однако не только за этим можно будет следить. Представители РПЛ готовятся к новому сезону. Московский «Спартак», например, проведёт товарищескую встречу со «Спартаком» из Суботицы. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Челси» — «ПСЖ»

«Челси» третий раз в истории сыграет в финале клубного чемпионата мира. В 2022 году он становился победителем. Сможет ли теперь? На КЧМ-2025 лондонский клуб потерпел только одно поражение — во встрече группового этапа с «Фламенго» (1:3). К счастью, оно не выбило из колеи.

«ПСЖ» был признан сильнейшим клубом в мире по версии аналитического портала Opta. С этим сложно поспорить. Трудно представить, что кто-то может одолеть парижан. Они выиграли все предыдущие турниры, в которых участвовали в этом сезоне. Теперь планируют стать победителями КЧМ-2025.

Парижане уже прошли «Баварию» и «Реал», а у лондонцев реально мощных соперников не было. Прогнозируем победу «ПСЖ» через тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 2.20. Скорее всего, лондонцы смогут забить хотя бы один гол, однако парижане забьют столько, сколько захотят.

Прогноз на матч «Спартак» Москва — «Спартак» Суботица

Московский «Спартак» пока не сильно изменился по сравнению с прошлым сезоном. Даже Деян Станкович вряд ли понимает, как будет выглядеть его команда, когда начнутся официальные матчи. Вокруг витает масса слухов – как об уходе лидеров, так и о возможных приобретениях. Но пока только Антон Заболотный прибыл.

«Спартак» из Суботицы — не самый сильный соперник для проверки готовности к РПЛ. Он завершил прошлый сезон чемпионата Сербии на 12-й строчке, с трудом избежав стыковых матчей на понижение. Одной из главных проблем была низкая результативность. В 37 встречах забито лишь 35 мячей. При этом хромала оборона. Сейчас первая проблема решается.

Прогнозируем победу московского «Спартака» в матче с сербским клубом через тотал больше 3.5 мяча за 2.10. Если сербы продолжат играть в открытый футбол, то у москвичей появится много шансов отличиться. Возможно, мы станем свидетелями первого забитого мяча от Антона Заболотного за новый клуб.

Экспресс на футбол 13 июля 2025 года

Ставка 1: победа «ПСЖ» в матче с «Челси» + тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

победа «ПСЖ» в матче с «Челси» + тотал больше 2.5 мяча за 2.20. Ставка 2: победа московского «Спартака» в матче со «Спартаком» из Суботицы + тотал больше 3.5 мяча за 2.10.

Общий коэффициент: 2.20 х 2.10 = 4.62.