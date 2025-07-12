Янник Синнер — Карлос Алькарас: испанец отомстит за Джоковича в финале Уимблдона

13 июля в финале мужского одиночного разряда Уимблдона сразятся Янник Синнер и Карлос Алькарас. Начало встречи запланировано на 18:00 мск. Испанец выигрывал травяной «Шлем» два последних года, а для итальянца этот финал — первый в карьере на Уимблдоне.

Букмекеры считают небольшим фаворитом Карлоса Алькараса. Поставить на победу теннисиста из Испании можно с коэффициентом 1.82, что соответствует примерно 53% вероятности. Заключить пари на успех Синнера можно с котировкой 2.05 (около 47%).

На победу испанца в трёх сетах можно заключить пари за 4.90, а на успех Карлоса в одной из партий — с коэффициентом 1.15. Вероятность того, что Синнер не отдаст сопернику ни сета, оценивается котировкой 5.55. Поставить на то, что теннисист из Италии возьмёт как минимум одну партию, можно за 1.18.

На тай-брейк в матче дают коэффициент 1.30. За 1.40 можно сделать ставку на то, что каждый из теннисистов сможет выиграть хотя бы один сет.

Прогноз на матч Янник Синнер — Карлос Алькарас (13.07.2025)

Чуда не случилось — в финале Уимблдона сыграют Янник Синнер и Карлос Алькарас. Надежды многих теннисных болельщиков на то, что до решающего поединка доберётся Новак Джокович, не оправдались. Серб с каждым матчем уставал всё больше и к игре с Синнером был откровенно не готов физически. Впрочем, итальянцу всё равно повезло добраться до финала. Он уступал 0:2 по сетам Григору Димитрову, и перелома в игре не наблюдалось. Однако фортуна отвернулась от болгарина — разрыв грудной мышцы при подаче, и Янник прошёл дальше. Более того, Синнер в той встрече повредил локоть. Пропустил несколько тренировок, видно, что в каких-то моментах травма беспокоит. Но не настолько, чтобы отказываться от продолжения борьбы.

Что до Алькараса, то у того главные проблемы возникли на самом старте, где пришлось играть пять сетов с завершающим карьеру Фабио Фоньини. В дальнейшем испанец набирал форму, отдавая соперникам не больше сета.

Алькарас брал Уимблдон последние два сезона. В этом плане он, конечно, более уверен в себе, нежели Синнер, для которого финал станет первым в карьере на этом турнире. С другой стороны, антропометрия итальянца вполне подходящая для игры на траве, так что перспективы Янника здесь весьма неплохие.

В личных встречах 8-4 в пользу Алькараса, причём он выиграл последние пять противостояний. Немаловажный факт. Можно даже говорить о неком комплексе, который постепенно развивается у итальянца. Да, Синнер победил в единственном их матче на Уимблдоне, однако было это в 2022 году. С тех пор Карлос очень сильно прибавил.

С учётом того, что Алькарас здорово разыгрался по ходу турнира, а у Синнера всё-таки есть небольшое повреждение, поставим на испанца. За него же говорят последние очные встречи и, в конце концов, уже две победы на Уимблдоне. Время создавать династию!

Ставка: победа Карлоса Алькараса за 1.82.