Звёзды КХЛ против звёзд НХЛ и финал мужского Уимблдона: экспресс на спорт

Сегодня, 13 июля, состоится финал клубного чемпионата мира. Однако мы предлагаем уделить внимание не футболу, а другим не менее интересным видам спорта. На Уимблдоне мужчины дошли до финала, а в Москве проведут товарищеский хоккейный матч звёзды КХЛ и звёзды НХЛ. Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч звёзды КХЛ — звёзды НХЛ

«Матч года» между звёздами КХЛ и НХЛ пройдёт второй раз в истории. В первую очередь он играет роль благотворительного мероприятия, но также даёт возможность болельщикам хоккея увидеть невероятную встречу известных российских хоккеистов, выступающих в России и за океаном. В 2024 году «Матч года» завершился вничью со счётом 8:8. В этот раз ожидается, что голов будет больше.

Российские хоккеисты КХЛ выглядят вполне конкурентоспособно. К тому же это шанс для них сыграть с легендами мирового уровня, проявить себя и доказать, что они не слабее. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив», но пока известно только об одном приглашённом на «Матч года» — 2025 игроке его состава — Александре Радулове. И это — против Бобровского, взявшего второй Кубок Стэнли подряд.

Нашим прогнозом на «Матч года» будет тотал больше 6.5 шайбы в первом периоде с коэффициентом 1.95. Если Овечкин пообещал — сделает. Да и в целом ожидаем результативного хоккея. Спортсмены выйдут на лёд свежими, голодными до голов и будут мотивированы. Всё-таки это благотворительная встреча. Следовательно — должна получиться зрелищной.

Прогноз на матч Янник Синнер — Карлос Алькарас

Чуда не случилось — в финале Уимблдона сыграют Янник Синнер и Карлос Алькарас. Надежды многих теннисных болельщиков на то, что до решающего поединка доберётся Новак Джокович, не оправдались. Серб с каждым матчем уставал всё больше и к игре с Синнером был откровенно не готов физически. Впрочем, итальянцу всё равно повезло добраться до финала. Один из соперников снялся.

Алькарас брал Уимблдон последние два сезона. В этом плане он, конечно, более уверен в себе, нежели Синнер, для которого финал станет первым в карьере на этом турнире. С другой стороны, антропометрия итальянца вполне подходящая для игры на траве, так что перспективы Янника здесь весьма неплохие.

С учётом того, что Алькарас здорово разыгрался по ходу турнира, а у Синнера всё-таки есть небольшое повреждение, которое беспокоит, поставим на испанца. За него же говорят последние очные встречи и, в конце концов, уже две победы на Уимблдоне. Время создавать династию!

Экспресс на спорт 13 июля 2025 года

Ставка 1: тотал первого периода больше 6.5 шайбы в «Матче года» — 2025 за 1.95.

тотал первого периода больше 6.5 шайбы в «Матче года» — 2025 за 1.95. Ставка 2: победа Карлоса Алькараса за 1.82.

Общий коэффициент: 1.95 х 1.82 = 3.54.