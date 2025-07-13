Александр Усик — Даниэль Дюбуа. Нокаут или ничего! Динамит не выстоит 12 раундов

В ночь с 19 на 20 июля в Лондоне на «Уэмбли Стэдиум» пройдёт боксёрский поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Начало боя — не ранее 1:00 мск. Британец горит желанием взять реванш, но сможет ли?

Коэффициенты на бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа 20 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Александру Усику и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.28. Шансы Даниэля Дюбуа на успешный исход оценили в 3.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 24.00.

Эксперты сомневаются, что поединок закончится досрочно. Сделать ставки на тотал больше 9.5 раунда можно за 1.75, а тотал меньше 9.5 раунда идёт за 2.06. Если украинец одержит досрочную победу, сыграет коэффициент 2.10. На то, что британец выиграет досрочно, предлагают поставить за 4.80.

Прогноз на бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа (20.07.2025)

В августе 2023 года Александр Усик одержал победу в бою с Даниэлем Дюбуа нокаутом в девятом раунде, но остался неприятный осадок. Даниэль попал в спорную область и заставил своего соперника упасть на настил, однако рефери признал, что удар пришёлся в пах, и нокаут не был засчитан.

Команда британца до сих пор считает, что удар был легальным. У чемпиона мира по версии IBF появилась возможность не только взять реванш, но и стать абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе. Дюбуа понимает, что у него был шанс на победу. Это должно его дополнительно мотивировать.

С момента первого боя с украинским боксёром Динамит провёл три поединка. Он выиграл у Джаррелла Миллера (10-й раунд) и Филипа Хрговича (девятый раунд) техническим нокаутом. В последнем поединке за четыре раунда трижды отправил Джошуа в нокдаун, а в пятом нокаутировал Энтони мощным правым хуком. Бой получился односторонним, что вызвало удивление.

Усик с момента поединка с Даниэлем провёл два боя с Тайсоном Фьюри, выиграв раздельным и единогласным судейским решением. Возможно, близится конец эпохи Александра. После реванша с Дюбуа он может ещё раз подраться с Фьюри и завершить карьеру.

Усика тяжело вывести из себя, и это ставит оппонентов в тупик. Он старается не ввязываться в размен ударами, путает своих соперников и накидывает удары, зарабатывая очки. Александр никогда не стремится завершить бой досрочно, а готовится ко всем 12 раундам.

На протяжении всей дистанции украинец изматывает и заставляет нервничать своих соперников. Во время битвы взглядов Дюбуа толкнул Усика, однако его это никак не задело. Он дал комментарий по поводу инцидента и заявил, что это просто шоу, а бой пройдёт на ринге. Рациональный подход.

Таким нокаутёрам, как Динамит, сложно боксировать с Александром. Даниэль отдаёт все свои силы в первой половине поединков, вкладывается в удары, организует жёсткий прессинг. А в оставшейся части боя уже начинает дышать. Поэтому прогнозируем, что бой завершится нокаутом. Поставить на это можно с коэффициентом 6.50.

Дюбуа и сам прекрасно понимает, что не потянет все 12 раундов, и если поединок перевалит за девятый раунд, то Усик может его разбить. Британец постарается закрыть вопрос о победителе раньше, но если не получится, то всё пройдёт по сценарию первого боя. Так что наша ставка будет на нокаут.

Ставка: бой Усик — Дюбуа завершится нокаутом за 6.50.