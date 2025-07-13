«Зенит» возьмёт реванш. Почему у «Спартака» Станковича нет шансов в этом противостоянии?

18 июля начинается новый сезон Российской Премьер-Лиги. Времени осталось немного, а потому уже можно дать предварительную оценку состоянию готовности клубов. Противостояние между «Зенитом» и «Спартаком» давно вышло на новый уровень. Соперничество между ними по популярности может опередить даже московские дерби.

В сезоне-2024/2025 «Зенит» занял в таблице место выше «Спартака», но результат двух очных встреч остался за красно-белыми. В 6-м туре РПЛ команды катали нулевую ничью в Санкт-Петербурге, а в Москве в 21-м туре подопечные Деяна Станковича одержали победу со счётом 2:1. Таким образом, они набрали четыре очка в противостоянии с сине-бело-голубыми. Повторят или улучшат этот результат?

Что говорят букмекеры

Букмекеры склоняются к тому, что в сезоне-2025/2026 «Зенит» и «Спартак» обменяются победами. Поставить на то, что сине-бело-голубые наберут в двух матчах с красно-белыми три очка, можно за 3.75. Если петербуржцы возьмут верх в обеих очных встречах, сыграет коэффициент 5.00, а если москвичи — коэффициент 9.00.

Ставки на то, что оба матча между командами завершатся вничью, принимают за 10.00. Вероятность этого можно представить как 10%. Мало. Если же «Зенит» выиграет одну встречу, а другая завершится мирным исходом, сыграет коэффициент 4.00. Если всё будет наоборот — коэффициент 7.00.

Готов ли «Спартак» повторить успех

В прошлом сезоне произошёл редкий случай, ведь до этого долгое время в противостоянии «Спартака» и «Зенита» верх брал петербургский клуб. Возможно, Деян Станкович познал секретную формулу, которая помогает отнимать очки у сине-бело-голубых. Также отметим серьёзный настрой москвичей на петербургский клуб.

В последнем очном матче с «Зенитом» (2:1) победу красно-белым обеспечили голы Кристофера Мартинса. Люксембургский футболист оформил дубль. Летом он получил несколько предложений, однако склоняется остаться и продолжить карьеру в «Спартаке». Возможно, проведёт ещё одну выдающуюся встречу с петербуржцами.

Пока вряд ли даже Деян Станкович ответит на вопрос, какой будет его команда в новом сезоне. Лидеров пытаются переманить в другие клубы, в том числе лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ Угальде и распасовщика Эсекьеля Барко. Межсезонье подопечные Деяна Станковича проводят слабо. Есть проблемы с обороной, а реализация оставляет желать лучшего. Антон Заболотный ничего не исправил.

«Зенит» жаждет реванша

«Зенит» жалеет об упущенном чемпионстве в прошлом сезоне, но теперь точно знает, что не является непобедимым. Мало того, что сине-бело-голубые остались без титулов, так ещё и плохо провели очные встречи со «Спартаком». Всё это заставит их играть лучше, вернуть чемпионство и взять реванш у красно-белых.

Петербургский клуб покупает талантливых и перспективных футболистов. Состав команды Сергея Семака уже пополнили защитник Роман Вега из «Аргентинос Хуниорс» и Жерсон из «Фламенго». Бразилец стал автором гола в ворота «Баварии» на КЧМ-2025. Это серьёзное усиление. И на этом переходы точно не закончатся.

Однако даже прежним составом «Зенит» неплохо проводит товарищеские матчи и много забивает. Резонанс вызвало только поражение от «Балтики» (1:2). Зато в недавней встрече со «Сьоном» сине-бело-голубые продемонстрировали всю мощь в нападении, разгромив швейцарский клуб со счётом 5:2. Швейцарцам не помог даже гол Миранчука.

Прогноз на противостояние «Зенита» и «Спартака»

«Зенит» готов к новому сезону, даже несмотря на то, что ещё не завершено несколько переходов. «Спартак» абсолютно не готов. Пока неясно, какой будет команда, кто уйдёт из состава, а кто его усилит. Трансферы затянутся, а потом Станковичу нужно будет быстро внедрить новичков или научиться играть без лидеров, которые могут покинуть клуб. Эти проблемы, очевидно, могут помешать.

Первая встреча между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт 16 августа в Москве, но сине-бело-голубые будут в лучшей форме и должны одержать победу, пока красно-белые будут доводить свою игру до оптимальной. Предположим, что во второй части сезона москвичи станут сильнее, тогда на выезде смогут вырвать ничью у петербуржцев. Прогнозируем, что команда Семака наберёт в противостоянии со «Спартаком» четыре очка.

Ставка: «Зенит» наберёт 4 очка в матчах со «Спартаком» в РПЛ за 3.75.