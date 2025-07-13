Есть ли место подвигу? Чего ждать от боя-реванша Усик — Дюбуа

В ночь с 19 на 20 июля в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли» состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Ориентировочное начало поединка — 1:00 мск. В первом бою, который прошёл в августе 2023 года, украинский боксёр нокаутировал оппонента в девятом раунде.

Букмекеры считают фаворитом поединка Усика. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.28. Шансы Дюбуа оценили в 3.90. Ничья маловероятна, поставить на такой исход можно с котировкой 24.00.

На ТБ 9.5 раунда можно сделать ставку за 1.72. Обратный исход доступен за 2.06.

Прогноз на бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2 (20.07.2025)

Александр Усик готов вернуть себе чемпионский пояс по версии IBF, от которого он отказался в 2024 году ради реванша с Тайсоном Фьюри. Теперь этот вопрос решён, можно и снова стать абсолютным чемпионом мира. Для этого нужно во второй раз победить Даниэля Дюбуа.

Правда, нужно отдать должное британцу. Со времени первого поединка он стал действительно сильнее. Победил Джаррелла Миллера, Филипа Хрговича, а вершиной этого подъёма стал нокаут Энтони Джошуа. Все эксперты сходятся во мнении, что Дюбуа стал быстрее, агрессивнее и увереннее в себе.

Собственно, в этом наверняка будет заключаться тактика Даниэля на реванш с Усиком. Агрессия, сокращение дистанции, многочисленные удары по корпусу, клинчи. Энтони Джоуша этого напора не выдержал. Сейчас Дюбуа — самый мощный боец в тяжёлом весе. С Усиком тактику придётся изменить, чтобы поединок пошёл по сценарию британца. Собственно, чтобы у Даниэля появились шансы, ему нужно, чтобы в этом бою было меньше бокса. Не будем забывать и родные стены, а значит, какую-то лояльность судей для Дюбуа. Не факт, что это поможет, но небольшой плюсик Дюбуа запишем.

«Может ли Дюбуа шокировать мир в этом бою? Да, может. Хотя бы потому, что Усику 38 лет: мне было столько девять лет назад, и я знаю, насколько тяжёл груз возраста для спортсмена. Я завязал с боксом в 36 лет. Разум Усика становится не таким острым, его рефлексы гаснут. Его суставы и кости стареют. А ведь первый их бой два года назад, если отбросить нокаут, был достаточно равным», — подлил масла в огонь Карл Фроч.

Всё это резонно, однако Усик раз за разом опровергает эти постулаты. Да, он становится всё старше. Да, он выступает всё-таки не в своём родном весе. Но всё это говорят перед каждым боем, а украинец выходит и побеждает соперников одного за другим.

Усик быстрее и прекрасно работает корпусом. Он будет уклоняться от атак Дюбуа, а блестящая техника позволит ему наносить урон сопернику, который с каждым раундом будет выдерживать всё сложнее. И ближе к концовке поединка, когда британец устанет, Усик должен закончить всё нокаутом.

Есть ли шансы у Дюбуа? Да. Однако для этого ему нужно завершить всё в первой половине боя. Чем дольше будет длиться поединок, тем более очевидным будет становиться преимущество украинца в скорости и выносливости. И тогда мы можем увидеть примерно тот же исход, что и в первой их встрече.

Ставить на Усика за 1.28 желания нет. Пари на Дюбуа при всех обозначенных плюсах — большой риск. Поэтому мы попробуем вариант с ТМ 9.5 раунда за 2.06. Дюбуа, чтобы победить, нужно заканчивать поединок раньше. Но британец пойдёт ва-банк, вполне возможно, лишится львиной доли своих сил к середине поединка и превратится в лёгкую добычу для Усика. Всё может завершиться к девятому раунду.

Ставка: ТМ 9.5 раунда за 2.06.