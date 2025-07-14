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Кайрат — Олимпия, 15 июля 2025, прогноз на матч Лиги чемпионов, смотреть онлайн бесплатно, дата и время, счёт, голы, ставки

«Кайрат» — «Олимпия». 16-летний Сатпаев останется в Лиге чемпионов
Максим Ермаков
«Кайрат» — «Олимпия»: прогноз на матч
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Казахстанскому клубу помогут домашние стены.

15 июля 2025 года в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют казахстанский «Кайрат» и словенская «Олимпия». Встреча состоится на стадионе «Центральный» в Алматы (Казахстан). Начало — в 18:00 мск. У бывшей команды Александра Кержакова есть шанс пройти дальше.

Коэффициенты букмекеров на ответный матч «Кайрат» — «Олимпия» 15 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение казахстанскому клубу. Поставить на победу «Кайрата» можно с коэффициентом 2.40, а шансы «Олимпии» оценили в 2.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.40.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.50.

Прогноз на второй матч квалификации Лиги чемпионов «Кайрат» — «Олимпия» (15.07.2025)

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 июля 2025, вторник. 18:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Олимпия Л
Любляна, Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Кайрат» выполнил задачу, сыграв вничью с «Олимпией» (1:1). Теперь на домашнем стадионе нужно стараться выиграть встречу. Поможет в этом поддержка трибун, а по силе и мастерству казахстанский клуб не уступает словенскому.

Чемпионат Казахстана идёт полным ходом, поэтому жёлто-чёрные подошли к квалификации в лучшей форме, чем соперник. Благодаря ничьей с «Олимпией», они продлили свою беспроигрышную серию до шести матчей. В последних четырёх играх во всех турнирах подопечные Рафаэля Уразбахтина пропустили всего один мяч.

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У них качественный состав, в котором есть два экс-футболиста «Краснодара» Егор Сорокин и Александр Мартынович. Результативной передачей в матче со словенским клубом отметился Жоржиньо, который всегда очень активен в атаке. Автором гола стал 16-летний Дастан Сатпаев. Его уже подписал «Челси», но переехать в Лондон игрок сможет только тогда, когда исполнится 18 лет.

«Олимпия» является действующим чемпионом Словении, а в конце июня перешла в активную фазу подготовки к новому сезону. Кроме того, у команды сменился тренер. Жорже Симау потребуется больше времени, чтобы внести нужные изменения и понять игру своих подопечных. Это скажется на результатах.

К квалификации Лиги чемпионов «драконы» подошли с беспроигрышной серией из четырёх товарищеских матчей. Обыграли «Вардар» (2:0), «Влазнию» (4:0) и ЦСКА из Софии (3:0). Забивали много и были надёжны в обороне, но всё это не то. Контрольные матчи созданы для экспериментов, в них нет той мотивации, которая присутствует в официальных турнирах.

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К тому же в межсезонье «Олимпия» потеряла немало ключевых игроков, которым теперь нужно искать замену или учиться добиваться побед без их помощи. Интересно, что под руководством португальского тренера в прошлом матче с «Кайратом» гол соорудили его соотечественники — новичок Дига Алмейда отдал передачу, благодаря которой Диогу Коста Пинту забил мяч.

Сценарий ответной встречи может быть похожим на сценарий первой. Только теперь «Кайрат» будет чувствовать себя увереннее при домашних трибунах. Хотя бежать вперёд и рисковать нет причины. Предлагаем поставить на то, что казахстанцы не проиграют через тотал меньше 3.5 мяча, за 1.80. На первый план выйдет тренерская тактика, организованность и надёжная игра в обороне.

Ставка: «Кайрат» не проиграет «Олимпии» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.80.

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