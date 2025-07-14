Дикие ставки на бой Усик — Дюбуа: дисквалификация, ничья и быстрый нокаут

В поединке за титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе может случиться всё.

В ночь с 19 на 20 июля в Лондоне на «Уэмбли Стэдиум» состоится боксёрский поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Начало — не ранее 1:00 мск. Это будет второй бой между соперниками, а в первом победу одержал украинец нокаутом в девятом раунде. Какие самые невероятные варианты ставок предлагают букмекеры и есть ли у таковых шанс сыграть — попробуем разобраться.

Больше «сотни» на победу Усика дисквалификацией соперника

Умножить сумму ставки в 101 раз можно в том случае, если Александр Усик одержит победу дисквалификацией Дюбуа. Конечно, вряд ли такое может произойти в титульном поединке, когда на кону стоит практически всё. Боксёры выходят в ринг предельно сконцентрированными и не так часто дают волю эмоциям.

Да и Даниэль не грязный боец. В прошлом бою с Усиком он попал в пах, момент остался дискуссионным. Впрочем, за это могут давать дисквалификацию только в том случае, если подобные удары продолжаются неоднократно. Верится с трудом.

Победа Дюбуа раздельным решением судей

Даниэль Дюбуа — настоящий профессионал, который растёт, учится на ошибках и качественно готовится к своим поединкам. Его главная слабость — это выносливость. Как правило, она закончивается во второй половине поединков. Продержаться всю дистанцию — большая проблема. И об этом знает Александр Усик.

Динамит наверняка в процессе подготовки к реваншу в том числе занимался устранением этого недостатка. Поэтому нельзя исключать, что застанет украинца врасплох, продержится всю дистанцию, да ещё и наберёт больше очков. В таком случае может сыграть ставка на то, что Дюбуа одержит победу раздельным решением судей. Коэффициент дают 40.0.

Ничья в боксе существует!

Ничья в боксёрских поединках — это не миф, а реальность. История знает немало случаев, даже в боях между топовыми боксёрами за титул, когда по итогам судейского решения был зафиксирован ничейный результат. Если такое случится в поединке между Усиком и Дюбуа, сыграет коэффициент 25.00.

Это может произойти, если все трое судей дадут разные результаты. Например, один проголосует за победу украинца, другой – за британца, а третий зафиксирует ничью. Подобное происходило в титульных поединках между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, Эвандером Холифилдом и Ленноксом Льюисом.

Бой будет выигран очень быстро

Легендарный Майк Тайсон нередко одерживал победы в первом или втором раунде. И даже Даниэль Дюбуа финишировал своих соперников в самом начале поединков. А вот Александр Усик не сторонник быстрых нокаутов. Но кто знает, как сложится бой?

Если поединок между украинцем и британцем завершится в первом или втором раунде, сыграет коэффициент 19.0. Не забываем, что в ринг выходят тяжеловесы, у которых очень мощные удары. Один из них при удачном попадании может запросто уложить соперника на настил на старте поединка.

Победа Усика раздельным решением

Можно поставить на то, что Усик победит Дюбуа раздельным решением судей, с коэффициентом 11.0. Александр всегда рассчитывает на большие дистанции, путает своих оппонентов, позволяет им прессинговать, а сам уверенно набрасывает удары. Нередко в его поединках судьи не сходились во мнениях.

Например, первый бой у Тайсона Фьюри украинец выиграл раздельным решением судей, а до этого в 2022 году так же победил Энтони Джошуа. Поэтому такой вариант ставки имеет право на жизнь. А коэффициент хотя и высокий, но не такой уж рискованный.

В бою Усик — Дюбуа может случиться что угодно

Остаётся только ждать начала поединка за титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе. Важно понимать, что это бокс, и произойти может всё что угодно, вплоть до дисквалификации одного из спортсменов и нокаута в первом раунде. Если рассматриваете высокие коэффициенты, то можно подумать над тремя вариантами.

Ставка 1: ничья в бою Александр Усик — Даниэль Дюбуа за 25.00.

Ставка 2: бой Усик — Дюбуа будет выигран в первом-втором раунде за 19.00.

Ставка 3: победа Усика в бою с Дюбуа раздельным решением судей за 11.00.