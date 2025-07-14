Российская молодёжь, сбитые лётчики и непонятный Жерсон: кто станет лучшим бомбардиром РПЛ

Скоро начинается новый сезон РПЛ, который мы с нетерпением ждём. За лето многие команды сильно изменились. В прошлом сезоне лучшим бомбардиром чемпионата России стал Манфред Угальде (17 голов), второе место занял Мирлинд Даку (15 мячей), а третьим финишировал Алексей Батраков (14 голов). Кто забьёт больше в сезоне-2025/2026 и что думают по этому поводу букмекеры?

Фавориты у букмекеров

Букмекерские конторы выделили трёх фаворитов в бомбардирской гонке чемпионата России — Джона Кордобу, Мирлинда Даку и Манфреда Угальде. Поставить на успех каждого из них можно с одинаковым коэффициентом 6.00. И насчёт костариканского футболиста «Спартака» есть большие сомнения. Во-первых, по-прежнему непонятно, остаётся он или нет. Во-вторых, команда Деяна Станковича может серьёзно обновиться к старту сезона и найти нового лидера атаки.

Мирлинд Даку, в свою очередь, продлил контракт с «Рубином», но всё зависит от того, как будет выступать клуб в новом сезоне. Соперники не дремлют и понимают, что от албанского нападающего нужно искать противоядие. Его будут плотнее опекать, поэтому задача забивать усложнится.

Джон Кордоба в прошлом сезоне отметился 12 голами. «Краснодар» с колумбийским нападающим и без него — это две разные команды. Невозможно преуменьшить его роль в чемпионстве «быков». Однако футболисту уже 32 года, и возраст может сказаться на результативности.

В «Зените» растёт новая звезда?

Поставить на то, что лучшим бомбардиром чемпионата России станет Лусиано Гонду, можно с коэффициентом 9.00. Нападающий «Зенита» в минувшем сезоне стал автором 10 мячей, но он набирается опыта и прогрессирует. Аргентинцу всего 24 года, а его рост почти 190 см. С такими физическими данными и в такой команде, которая всегда стремится к золотым медалям, можно замахнуться на первое место.

Дорогу молодым!

Нельзя списывать со счетов российское молодое и талантливое поколение. В прошлом сезоне РПЛ Алексей Батраков забил 14 голов и стал третьим в списке лучших бомбардиров. 20-летний футболист остался в «Локомотиве» и под руководством Михаила Галактионова сможет прогрессировать. Забивать для него не будет проблемой, но команда пока не способна конкурировать за высокие места в таблице.

Ярослав Гладышев может превратиться в главного нападающего московского «Динамо». 22-летний футболист в прошлом сезоне забил 10 мячей и уже отличился в товарищеских встречах. Теперь он находится в надёжных руках Валерия Карпина, который умеет развивать молодёжь. Поставить на то, что Гладышев или Батраков станет лучшим бомбардиром, можно с одинаковым коэффициентом 10.00.

Их списали со счетов

Артём Дзюба продлил контракт с «Акроном» ещё на год, но не верится, что в свои 36 лет он сможет забивать больше всех в чемпионате России. Свои рекорды нападающий уже поставил. Однако если это произойдёт и форвард выиграет гонку бомбардиров в Российской Премьер-Лиге, сыграет коэффициент 13.00.

Поставить на то, что Александр Соболев станет лучшим бомбардиром сезона-2025/2026 РПЛ, можно за 20.00. Эксперты не верят в успех бывшего нападающего «Спартака», потому что конкуренция в «Зените» сильно выросла, и ждать от него результативной игры, скорее всего, не стоит. Только если не состоится переход в другой клуб, где Соболев сможет стать основным нападающим.

А где же Жерсон?

«Зенит» торжественно представил нового футболиста, переход которого муссировали все кому не лень. Речь, конечно же, о Жерсоне. Бывший игрок «Фламенго» подписал с петербургским клубом контракт до 2030 года, но есть ли у него шансы в дебютном сезоне стать лучшим бомбардиром чемпионата России?

Бразилец на данный момент вообще не фигурирует в букмекерской линии. Однако шансы у него по понятным причинам не такие высокие. Во-первых, потому что он выступает на позиции полузащитника. Во-вторых, ему наверняка потребуется какое-то время на адаптацию. В-третьих, из-за статуса многие соперники будут играть против него плотнее, чем обычно.

Прогноз на лучшего бомбардира РПЛ

Предлагаем сделать ставку на молодое поколение. Наша тройка фаворитов выглядит так — Лусиано Гонду, Алексей Батраков и Ярослав Гладышев. За этими футболистами будущее, и они могут стать звёздами нового сезона. Для этого у них есть талант и соответствующие команды, которые будут бороться за медали.

Однако, скорее всего, Лусиано Гонду сможет выиграть гонку бомбардиров. «Зенит» продемонстрировал результативный футбол в межсезонье и усилил состав. Есть уверенность, что сине-бело-голубые будут забивать больше, чем прежде. Хотя Батраков и Гладышев вряд ли сильно отстанут от аргентинца.

Ставка: Лусиано Гонду станет лучшим бомбардиром РПЛ за 9.00.