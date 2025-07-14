Экс-игрок «Рубина» продвигается в Лиге чемпионов. Ответный матч «Мальмё» — «Иберия 1999»

Клубный чемпионат мира по футболу в США завершился, а в Европе уже готовятся к новому сезону. В среду, 15 июля, на стадионе «Эледа» в Мальмё, Швеция, состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Мальмё» — «Иберия 1999». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Мальмё» — «Иберия 1999» 15 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Мальмё» предлагается с коэффициентом 1.29, что приблизительно составляет 77% вероятности. Победа «Иберии» оценивается в 9.50, а на ничейный исход можно поставить за 6.00.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов «Мальмё» — «Иберия 1999» (15.07.2025)

Фаворит очевиден и неоспорим. «Мальмё» является одним из сильнейших клубов Швеции. В прошлом сезоне команда во второй раз подряд выиграла золотые медали, а в нынешнем сезоне располагается неподалёку от группы лидеров. После 16 туров идёт на пятой строчке, отставая от занимающего первую строчку «Мьельбю» на семь очков. У конкурента есть ещё и игра в запасе, но это некритично.

Кроме того, шведы обладают солидным опытом выступлений в еврокубках. Конечно, времена, когда команда противостояла в лигочемпионской группе таким мощным командам, как, например, «Ювентус» и «Челси», остались позади. В прошлом сезоне на общем этапе Лиги Европы «Мальмё» занял лишь 31-е место. Но амбиции куда выше, чем у предстоящего соперника.

Опыт выступлений сыграл важную роль и в первой встрече. «Мальмё» обыграл «Иберию» на выезде со счётом 3:1. Как известно, на скандинавском полуострове обычно сложно проводить еврокубковые матчи любой европейской команде. Можно вспомнить хотя бы подвиги норвежского «Будё-Глимт». А потому в предстоящей встрече у шведов будет солидный задел. Бояться им абсолютно нечего.

«Иберия 1999», до недавнего времени известная под названием «Сабуртало», является крепким представителем чемпионата Грузии. И только в последних сезонах ей удалось вернуть статус одного из лидеров. Прямо сейчас в грузинской Высшей лиге идёт сезон, и команда располагается на первом месте, набрав 44 очка за 18 игр. Забила 29 мячей, пропустила — 10. Для местного уровня солидные показатели.

И всё же шансов на положительный исход в ответной встрече первого квалификационного раунда у грузинского клуба мало. Голкипер опытный, есть несколько легионеров, но звёзды, которые в одиночку способны создать гол, отсутствуют. А нужно с первых минут бежать отыгрываться. Плюс чемпионат Швеции сейчас тоже в самом разгаре, а потому выехать за счёт лучшего тонуса не получится.

Не исключено, что тренерский штаб «Мальмё» проведёт некоторую ротацию. Всё-таки фора в два мяча перед домашним матчем — очень комфортный расклад. Но даже так команда — фаворит. А ещё можно ожидать появление в составе Сеада Хакшабановича, который до 2022 года выступал в «Рубине». В последнем матче с «Норрчёпингом» (3:1) он открыл счёт. Может забить и теперь, поскольку голов должно было много.

Ставка: «Мальмё» обыграет «Иберию» + тотал больше 2.5 мяча за 1.85.