16-летний казахстанец радует «Челси»: экспресс на Лигу чемпионов

Сегодня, 15 июля, пройдут ответные встречи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Выбрали для вас самые интересные, сделали прогнозы и составили экспресс. Смотрим!

Прогноз на матч «Кайрат» — «Олимпия»

В первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Кайрат» выполнил задачу-минимум, сыграв вничью с «Олимпией» (1:1). Результативной передачей в матче со словенским клубом отметился Жоржинью, который всегда очень активен в атаке. Автором же гола стал 16-летний Дастан Сатпаев. Его уже подписал «Челси», однако переехать в Лондон игрок сможет только тогда, когда ему исполнится 18 лет.

«Олимпия» – действующий чемпион Словении, а в конце июня перешла в активную фазу подготовки к новому сезону. Кроме того, у команды сменился тренер. Жорже Симау потребуется больше времени, чтобы внести нужные изменения и понять игру своих подопечных. Это скажется на результатах.

Сценарий ответной встречи может быть похожим на сценарий первой. Только теперь «Кайрат» будет чувствовать себя увереннее при домашних трибунах. Хотя бежать вперёд и рисковать нет причины. Предлагаем поставить на то, что казахстанцы не проиграют через тотал меньше 3.5 мяча, за 1.80. На первый план выйдут тренерская тактика, организованность и надёжная игра в обороне.

Прогноз на матч «Мальмё» — «Иберия 1999»

Фаворит очевиден и неоспорим. «Мальмё» – один из сильнейших клубов Швеции. Кроме того, обладает солидным опытом выступлений в еврокубках. Амбиции куда выше, чем у предстоящего соперника. Опыт выступлений сыграл важную роль и в первой встрече. «Мальмё» обыграл «Иберию» на выезде со счётом 3:1.

Как известно, на скандинавском полуострове обычно сложно проводить еврокубковые матчи любой европейской команде. Можно вспомнить хотя бы подвиги норвежского «Будё-Глимт». А потому в предстоящей встрече у шведов будет солидный задел. Бояться им абсолютно нечего. «Иберия 1999» является крепким представителем чемпионата Грузии. И всё же шансов на положительный исход в ответной встрече первого квалификационного раунда у грузинской команды мало.

Голкипер опытный, есть несколько легионеров, однако звёзды, которые в одиночку способны создать гол, отсутствуют. А ведь нужно с первых минут бежать отыгрываться. Плюс чемпионат Швеции сейчас тоже в самом разгаре, а потому выехать за счёт лучшего тонуса не получится. Не исключено, что тренерский штаб «Мальмё» проведёт некоторую ротацию. Может получить шанс экс-игрок «Рубина» Сеад Хакшабанович, который накануне забил в чемпионате Швеции. Голы должны быть и теперь.

Экспресс на Лигу чемпионов 15 июля 2025 года

Ставка 1: «Кайрат» не проиграет «Олимпии» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.80.

«Кайрат» не проиграет «Олимпии» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.80. Ставка 2: «Мальмё» обыграет «Иберию» + тотал больше 2.5 мяча за 1.85.

Общий коэффициент: 1.80 х 1.85 = 3.33.