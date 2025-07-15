«Динамо» Минск — «Лудогорец». Белорусам рано в Лигу чемпионов

К сожалению, команда из Минска не в лучшей форме.

16 июля 2025 года в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют минское «Динамо» и болгарский «Лудогорец». Встреча состоится на нейтральном стадионе «Вароши» в Мезёкёвешде, Венгрия. Начало — в 21:45 мск. Смогут ли белорусы взять реванш?

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Минск — «Лудогорец» 16 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение болгарскому клубу. Поставить на победу «Лудогорца» можно с коэффициентом 1.72, а шансы минского «Динамо» оценили в 4.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу болгарского клуба за 7.00.

Прогноз на ответный матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Мн — «Лудогорец» (16.07.2025)

Первый матч квалификации Лиги чемпионов выиграл «Лудогорец» – 1:0. «Динамо» не хватило совсем немного, чтобы дотерпеть до ничьей. Минчане пропустили на 87-й минуте. Но поражение в один мяч ещё не приговор, можно перевернуть ситуацию в ответной встрече.

Казалось бы, чемпионат Беларуси в самом разгаре, и бело-синие должны быть в лучшей форме. Однако последние матчи они проводят очень слабо. С учётом встречи с «Лудогорцем» подопечные Вадима Скрипченко потерпели четыре поражения в пяти играх. Хвастаться нечем.

Основная проблема «Динамо» заключается в отсутствии техничного форварда, который мог бы брать всю работу на себя. Душан Бакич в 13 матчах во всех турнирах забил лишь один мяч, а безголевая засуха Мустафы составляет девять игр. Карен Варданян часто используется как игрок ротации и малоопытен. Поэтому реализация у минчан хромает.

Новый сезон чемпионата Болгарии ещё не начался, поэтому «Лудогорец» готовился к квалификации Лиги чемпионов через товарищеские матчи. Причём делал это весьма неуверенно. Потерпел два поражения и дважды сыграл вничью. Возможно, причиной была смена тренера, новым главным стал Руй Мота. Ему потребовалось время, чтобы понять команду.

Надёжная игра в обороне — это одна из сильных сторон чемпиона Болгарии. Команда всегда уверенно действует в своей штрафной. Однако в игре с «Динамо» у «Лудогорца» было огромное преимущество и в атаке, и во владении мячом. Из 20 ударов по воротам четыре пришлись в створ. Будь реализация получше, можно было бы побеждать увереннее.

Если у минчан в основном играют белорусские футболисты, то в составе болгарской команды преобладают легионеры. Только один болгарин вышел в стартовом составе в прошлой встрече. За игру в нападении отвечают два бразильца, а гол в ворота бело-синих забил чех Филип Калоч.

Предлагаем поставить на победу «Лудогорца» через тотал больше 1.5 мяча за 2.13. У минского «Динамо» не всё так гладко с игрой в защите, а когда футболисты будут держать в голове задачу забить — могут наделать ошибок. Состав болгарского клуба напичкан легионерами, которые техничнее нападения минчан.

Ставка: победа «Лудогорца» в матче с минским «Динамо» + тотал больше 1.5 мяча за 2.13.