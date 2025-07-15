«Фредрикстад» — «Будё-Глимт». Никита Хайкин — секретная составляющая успеха

16 июля 2025 года в перенесённом матче 5-го тура чемпионата Норвегии сыграют «Фредрикстад» и «Будё-Глимт». Встреча состоится на стадионе «Фредрикстад». Начало — в 19:00 мск. Российский голкипер Никита Хайкин поможет гостям добыть победу.

Коэффициенты букмекеров на матч «Фредрикстад» — «Будё-Глимт» 16 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Будё-Глимт» можно с коэффициентом 1.60, а шансы «Фредрикстада» оценили в 5.40. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу гостей за 7.50.

Прогноз на перенесённый матч 5-го тура чемпионата Норвегии «Фредрикстад» — «Будё-Глимт» (16.07.2025)

«Фредрикстад» занимает восьмое место в таблице чемпионата Норвегии и отстаёт от «Будё-Глимт» на два очка. Эту команду ни в коем случае нельзя недооценивать, ведь в прошлом сезоне она выиграла Кубок страны. Однако в этом вылетела из турнира в 1/8 финала, проиграв «Лиллестрему».

С того момента затянулась безвыигрышная серия «Фредрикстада» в чемпионате Норвегии. Она длилась шесть матчей. За это время клуб потерпел четыре поражения — во встречах с «Брюне» (3:4), «Русенборгом» (0:2), «Викингом» (0:3) и «Тромсё» (0:1). Прервать её удалось только в прошлой игре с «Мольде» (4:2).

«Аристократы» проявили характер и добыли волевую победу в концовке матча. Все четыре мяча были забиты после 81-й минуты. В целом у «Фредрикстада» молодой и свежий состав, в котором особое внимание уделяется местным футболистам. Автором дубля в прошлой игре стал 21-летний норвежец Оскар Оленшлегер.

«Будё-Глимт» в прошлом сезоне во второй раз подряд стал чемпионом Норвегии и добрался аж до полуфинала Лиги Европы, уступив там «Тоттенхэму». Но сейчас команда на себя не похожа. Она занимает пятую строчку в таблице, отставая от лидирующего «Викинга» на целых 13 очков.

Всё дело в том, что во время плей-офф Лиги Европы новый сезон в чемпионате Норвегии шёл полным ходом. Команда Никиты Хайкина потратила немало сил на выступления в еврокубках и теперь должна наверстать упущенное. Из Кубка страны тоже выбыла, поэтому можно сконцентрироваться только на первенстве.

В последних трёх встречах «Будё-Глимт» добыл разные результаты — уступил «Сарпсборг 08» (1:2), сыграл вничью с «Кристиансунном» (1:1) и победил «Саннефьорд» (2:0). Хьетиль Кнутсен обязательно что-нибудь придумает и не оставит команду в беде.

Основной состав преимущественно норвежские футболисты, но не поддаётся ротации вратарская позиция. Никита Хайкин является залогом успеха «Будё-Глимт» на протяжении многих лет. Его отличная игра, невероятные спасения и прекрасная физическая форма неоднократно спасали в сложных моментах. В этом сезоне он принял участие в 12 матчах чемпионата и в семи сыграл «на ноль». Невероятно!

Предлагаем поставить на победу «Будё-Глимт» через тотал больше 1.5 мяча за 1.90. Два очных матча прошлого сезона команда Кнутсена провела скорее удачно. В одном победила со счётом 2:0, а другой завершился вничью — 2:2. Чего-то похожего стоит ждать и теперь.

Ставка: победа «Будё-Глимт» в матче с «Фредрикстадом» + тотал больше 1.5 мяча за 1.90.