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Себастьян Фундора — Тим Цзю, дата и время, когда реванш, прогноз на бой 20 июля, где покажут, коэффициенты и ставки на бокс

Фундора — Цзю. Хватит и одной кровавой бани. Сын Кости вернёт титул чемпиона
Максим Ермаков
Себастьян Фундора — Тим Цзю: прогноз на реванш
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Похититель душ учёл ошибки прошлого и стал сильнее.

В ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене» пройдёт боксёрский поединок за титул чемпиона в первом среднем весе между Тимофеем Цзю и Себастьяном Фундорой. Начало боя — не ранее 3:00 мск. Этот реванш ждали все фанаты бокса.

Коэффициенты на бой Себастьян Фундора — Тим Цзю 20 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Тиму Цзю и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.67. Шансы Себастьяна Фундоры на успешный исход оценили в 2.35. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 18.00.

Эксперты сомневаются, что поединок закончится досрочно. Сделать ставки на тотал больше 10.5 раунда можно за 1.72, а тотал меньше 10.5 раунда идёт за 2.00. Вероятность первого варианта — около 60%.

Прогноз на бой Себастьян Фундора – Тим Цзю (20.07.2025)

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Себастьян Фундора — Тим Цзю
20 июля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Не началось

Цзю получил шанс вернуть себе титул чемпиона мира в первом среднем весе. Впереди его ждёт реванш с Фундорой, которому Тимофей проиграл в марте 2024 года раздельным решением судей, утратив свой пояс. Сын Кости назвал тот поединок кровавой баней, и это абсолютная правда.

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Лица обоих боксёров были разбиты, но сам Похититель душ получил жёсткое рассечение головы, из-за которого и стал пропускать много ударов. Его глаза были постоянно залиты кровью, из-за чего уже не получалось блокировать джебы Фундоры. Хотя на ранних стадиях боя Тимофей выглядел весьма уверенно, несмотря на большое преимущество Себастьяна в габаритах.

Попытка реабилитироваться обернулась для Цзю ещё одним поражением. В октябре 2024 года он в третьем раунде проиграл техническим нокаутом Бахраму Муртазалиеву. Бахрам четырежды уронил Тимофея на настил, после чего углу Цзю пришлось остановить бой. Возможно, большую роль сыграла недооценка соперника.

В апреле 2025-го Похититель душ вернулся в ринг и уверенно победил в четвёртом раунде Джозефа Спенсера техническим нокаутом. За это время Фундора провёл только один поединок, тоже в четвёртом раунде нокаутировав Чордейла Букера.

У Тима есть все шансы взять реванш, несмотря на прошлые неудачи. Не будь у австралийца с российскими корнями такого серьёзного рассечения, возможно, ему бы удалось склонить судей на свою сторону в первом бою с Фундорой. Поражение же от Муртазалиева стало следствием излишней самоуверенности и недостаточной подготовки.

К реваншу Цзю готовится очень тщательно. У него было больше времени для этого, чем в прошлый раз. Недавно Похититель душ провёл спарринг с Микалом Фоксом. Он, как и Себастьян, левша и высокого роста — 191 см. Подготовка прошла успешно, и Тимофей наверняка попытается разбить Фундору, чтобы вернуть себе признание в мире бокса, а заодно и титулы.

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Прогнозируем победу Цзю с коэффициентом 1.67. Себастьян — классный боксёр, но если австралийцу удастся не получить раннее рассечение, то он сможет выполнить свою миссию. По первому бою Тимофей как будто бы не чувствовал преимущества Фундоры в габаритах. Он нанёс ему серьёзный урон, а ведь мог задействовать больше ударов по корпусу, проверить американца. Верим, что сын Кости классно подготовился и сможет одержать победу.

Ставка: победа Цзю в бою с Фундорой за 1.67.

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