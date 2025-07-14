Последняя гастроль Дастина Порье. Чего ждать от UFC 318

В ночь с 19 на 20 июля мск в Новом Орлеане (США) состоится турнир UFC 318. Главным его событием станет бой в лёгком весе между Максом Холлоуэем и Дастином Порье. Для последнего этот поединок станет завершающим в карьере.

В соглавном поединке в полулёгком весе сразятся Дэн Иге и Патрисио Фрейре.

Начало события ожидается в 1:00 мск. Посмотреть прямой эфир турнира UFC 318 можно будет на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 318 выглядит следующим образом.

Основной кард:

Макс Холлоуэй — Дастин Порье;

Дэн Иге — Патрисио Фрейре;

Атеба Готье — Роберт Валентин;

Роман Копылов — Пауло Коста;

Майкл Джонсон — Даниэль Целльхубер.

Предварительный кард:

Марвин Веттори — Брендан Аллен;

Кайлер Филлипс — Винисиус Оливейра;

Нил Магни — Гуннар Нельсон;

Джимми Крут — Марцин Прахнё;

Адам Фьюджитт — Ислам Дулатов;

Карли Джудис — Николь Кальяри;

Франсиско Прадо — Николай Веретенников;

Райан Спэнн — Лукаш Бржески.

Главный бой — Холлоуэй — Порье

Третья встреча Холлоуэя и Порье. Первые два их поединка выиграл Дастин. А сейчас он завершает карьеру, этот бой, вне зависимости от результата, станет для него последним. Букмекеры здесь оценивают шансы почти по равной линии. На Порье дают 1.85, на Холлоуэя — 2.00.

Дастин так и не смог добраться до чемпионского титула, проиграв Исламу Махачеву. Кажется, в этот момент Порье понял — выше уже не взобраться. Поэтому и решил завершить карьеру. И сделать это на высокой ноте — в третий раз победить Макса Холлоуэя. Скорость и классные навыки бокса всё ещё при нём. У него выше бойцовский IQ. Главное — не ввязаться в рубку. Вероятно, при равном бое судьи займут именно сторону Порье, помогут уйти красиво.

С другой стороны, Холлоуэй предельно мотивирован. Во-первых, завершать трилогию без единой победы — удар по самолюбию. Во-вторых, Макс окончательно отказался от идеи бороться за титул в полулёгком весе — Илия Топурия шансов ему не оставил. А вот в лёгкой категории Холлоуэю очень даже комфортно — никакой весогонки. Прямо сейчас Благословенный выглядит точно не слабее соперника. И если Дастин заиграется — он его накажет.

Кажется, что шансы Макса ничуть не хуже. Однако на бумаге этот бой равный, а про судейский фактор мы уже упомянули. Кажется, можно спокойно брать ставку на то, что поединок продлится всю дистанцию. Исход выглядит угадайкой.

Иге — Фрейре

Здесь букмекеры верят в американца, коэффициент на его победу 1.57, а на Фрейре можно поставить за 2.60. На ТБ 2.5 раунда предлагают заключить пари за 1.30, а обратный исход идёт за 3.35.

Это бой двух ветеранов. Иге в последние годы превратился в лакмусовую бумажку для проспектов. Получается с переменным успехом. Так что с Фрейре, которого он моложе на пять лет, он выступит в не самой привычной для себя роли. У него должно быть преимущество в стойке за счёт скорости и размаха рук.

Но Фрейре, невзирая на преклонный возраст, недооценивать не стоит. Даже несмотря на то, что с приходом в UFC он опоздал лет на пять. У него мощные, увесистые удары, однако в стойке Иге он не переиграет. А вот если бой перейдёт в партер, то здесь преимущество будет у Питбуля. Хватит ли сил — вот в чём вопрос.

И всё же коэффициент 3.35 на Фрейре кажется завышенным. Даже несмотря на возраст, он более разносторонний боец. Иге не способен резко менять план по ходу боя, так что Патрисио способен удивить.