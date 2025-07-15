Шестой дубль Месси подряд?! В матче «Цинциннати» — «Интер Майами» может быть и такое

Клубный кубок мира по футболу в США отгремел, но местные команды уже давно вернулись к регулярному чемпионату. В четверг, 17 июля, на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» в Цинциннати состоится матч МЛС «Цинциннати» — «Интер Майами». Стартовый свисток запланирован на 2:30 мск.

Коэффициенты на матч МЛС «Цинциннати» — «Интер Майами» 17 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Цинциннати» предлагается с коэффициентом 2.24, в то время как победа «Интер Майами» оценивается в 2.90. Разница в вероятности — около 10%. На ничейный исход можно поставить за 3.90 — чуть больше 25% вероятности.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.44. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.39. Если Месси забьёт больше одного мяча — коэффициент 7.80.

Прогноз на матч МЛС «Цинциннати» — «Интер Майами» (17.07.2025)

«Интер Майами» и конкретно Лионель Месси получили мощный заряд энергии после выступления на домашнем клубном чемпионате мира. Команда успела провести три матча в МЛС после вылета и одержала три победы. Положение в турнирной таблице стало гораздо приятнее. Отставание от лидирующей «Филадельфии Юнион» теперь составляет всего лишь пять очков. При таком графике можно рассчитывать на победу в регулярке.

Кроме того, футболистам «Интер Майами», судя по всему, не принципиально, с кем именно играть. Они одинаково ярко одержали победу и над глухим аутсайдером «Клёб де Фут Монреаль» (4:1), и над одним из прямых конкурентов в борьбе за первое место — «Нэшвиллом» (2:1). А если вспомнить июньский матч с идущим прямо сейчас пятым «Коламбус Крю», то там вообще разница составила четыре мяча — 5:1.

Отдельное внимание стоит посвятить персоне Лионеля Месси. Звёздный аргентинец забивает по два гола на протяжении пяти последних встреч в МЛС, а просто забивает — на протяжении шести матчей. Кроме того, не забывает и делиться с партнёрами. Суммарно на отрезке из шести игр регулярного чемпионата Месси отличился 15 раз — 11 голов и четыре результативные передачи. Впечатляет? Ещё бы!

«Цинциннати» — соперник очень непростой. В последние годы он стабильно проводит регулярный чемпионат и пробует свои силы в плей-офф. Вот и в этом сезоне не собирается себе изменять. На отрезке из пяти прошлых матчей получилось добыть четыре победы. Однако и непобедимым его назвать трудно. Перед встречей с «Интер Майами» случилось поражение от «Коламбус Крю» со счётом 2:4.

Как видно, обе стороны обильно забивают, однако не могут похвастаться надёжной обороной. Потому ничуть не удивляют такие низкие коэффициенты на голы в букмекерской линии. И всё же стоит в этом покопаться. Лионель Месси в огне, а его гол в предстоящем матче идёт с коэффициентом 2.12. Заманчиво! Плюс можно взять победу гостей через голы в обе стороны. Уж больно хороший ход набрал «Интер Майами».

Ставка 1: Лионель Месси забьёт в матче с «Цинциннати» за 2.12.

Ставка 2: «Интер Майами» обыграет «Цинциннати» + обе забьют за 4.15.