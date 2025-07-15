Неймар подвёл, Жерсона увезли. Голов в матче «Сантос» — «Фламенго» будет мало

Клубный чемпионат мира в США позади, и бразильские команды, которые отлучались для участия, возвращаются к своим делам на внутренней арене. В четверг, 17 июля, на стадионе «Вила Белмиро» в Сантусе состоится матч 14-го тура чемпионата Бразилии «Сантос» — «Фламенго». Стартовый свисток запланирован на 2:00 мск.

Коэффициенты на матч чемпионата Бразилии «Сантос» — «Фламенго» 17 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Фламенго» предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 52% вероятности. Победа «Сантоса» оценивается коэффициентом 4.30, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.50.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.24. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 2.02. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу гостей.

Прогноз на матч чемпионата Бразилии «Сантос» — «Фламенго» (17.07.2025)

«Фламенго» очень достойно выступил на клубном чемпионате мира в США. Во-первых, вышел в плей-офф из одной группы, где находился «Челси», с первого места. Во-вторых, одолел этот самый «Челси», который в итоге взял трофей в финале, со счётом 3:1. В-третьих, в проигранном матче 1/8 финала выглядел ничуть не хуже «Баварии» (2:4). Даже обошёл немецкий клуб по статистике xG.

В чемпионате Бразилии риодежанейрцы тоже держат солидный уровень. После 13 туров, имея при этом игру в запасе, конкурируют с «Крузейро» и «Ред Булл Брагантино» за первое место в турнирной таблице. Отдельно стоит отметить эталонную игру в обороне. За 12 встреч пропустили всего лишь четыре мяча, а забили — 26. На этом отрезке случилось только одно поражение, от «Крузейро» (1:2).

Выступление на КЧМ-2025, судя по всему, не сильно отразилось на подопечных Фелипе Луиса. В матче 12-го тура бразильской Серии А они всухую обыграли «Сан-Паулу» — 2:0. К слову, это была первая встреча без Жерсона. Полузащитник перешёл в петербургский «Зенит», подписав контракт до 2030 года. Однако это пока не сильно сказалось на результатах. В конце концов, есть же теперь Жоржиньо!

И это, конечно, плохая новость для «Сантоса». «Сантос» тонет. Находится вне зоны вылета только из-за лучших дополнительных показателей, в сравнении с соседом по турнирной таблице. Руководство вернуло в клуб Неймара, но у того есть проблемы с регулярностью выступлений. То коронавирус подхватит, то красную получит. Из-за дисквалификации, кстати, он пропустит игру.

«Фламенго», разумеется, выступит фаворитом в предстоящем матче. Более того, с нынешней формой он должен одержать победу, несмотря на то что встреча пройдёт в гостях. Обычно очные противостояния «Фламенго» и «Сантоса» получаются результативными, однако на этот раз много голов ждать не будем. Гости хороши в защите, а хозяева плохи в атаке. Можно рискнуть и взять П2 всухую или П2 через ТМ 2.5 мяча.

Ставка: победа «Фламенго» над «Сантосом» всухую за 3.00.