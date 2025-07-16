Лига чемпионов не для минского «Динамо» и Никита Хайкин в Норвегии: экспресс на футбол

До старта нового сезона Российской Премьер-Лиги остаются считаные дни. Коротать их будем с Лигой чемпионов и менее статусными регулярными турнирами. Сегодня, 16 июля, следим за минским «Динамо» в квалификации ЛЧ, а также за российским голкипером норвежского «Будё-Глимт».

Прогноз на матч «Динамо» Минск — «Лудогорец»

Первый матч квалификации Лиги чемпионов выиграл «Лудогорец» – 1:0. «Динамо» не хватило совсем немного, чтобы дотерпеть до ничьей. Минчане пропустили на 87-й минуте. Но поражение в один мяч ещё не приговор, можно перевернуть ситуацию в ответной встрече.

Казалось бы, чемпионат Беларуси в самом разгаре, и бело-синие должны быть в лучшей форме. Однако последние матчи они проводят очень слабо. С учётом встречи с «Лудогорцем» подопечные Вадима Скрипченко потерпели четыре поражения в пяти играх. Хвастаться нечем.

Надёжная игра в обороне — это одна из сильных сторон «Лудогорца». В составе болгарской команды преобладают легионеры, которые в том числе отвечают за голы. Предлагаем поставить на победу гостей через тотал больше 1.5 мяча за 2.13. У минского «Динамо» не всё так гладко с игрой в защите, а когда футболисты будут держать в голове задачу забить — могут наделать ошибок.

Прогноз на матч «Фредрикстад» — «Будё-Глимт»

«Фредрикстад» занимает восьмое место в таблице чемпионата Норвегии и отстаёт от «Будё-Глимт» на два очка. Эту команду ни в коем случае нельзя недооценивать, ведь в прошлом сезоне она выиграла Кубок страны. Однако в этом вылетела из турнира в 1/8 финала, проиграв «Лиллестрему». С того момента затянулась безвыигрышная серия «Фредрикстада» в чемпионате Норвегии. Она продолжалась шесть матчей.

В последних трёх встречах «Будё-Глимт» добыл разные результаты — уступил «Сарпсборг 08» (1:2), сыграл вничью с «Кристиансунном» (1:1) и победил «Саннефьорд» (2:0). Хьетиль Кнутсен обязательно что-нибудь придумает и не оставит команду в беде. Основу составляют преимущественно норвежские футболисты, но не поддаётся ротации вратарская позиция. Никита Хайкин является залогом успеха «Будё-Глимт».

Предлагаем поставить на победу гостей через тотал больше 1.5 мяча за 1.90. Два очных матча прошлого сезона команда Кнутсена провела скорее удачно. В одном победила со счётом 2:0, а другой завершился вничью — 2:2. Чего-то похожего стоит ждать и теперь.

Экспресс на футбол 16 июля 2025 года

Ставка 1: победа «Лудогорца» в матче с минским «Динамо» + тотал больше 1.5 мяча за 2.13.

победа «Лудогорца» в матче с минским «Динамо» + тотал больше 1.5 мяча за 2.13. Ставка 2: победа «Будё-Глимт» в матче с «Фредрикстадом» + тотал больше 1.5 мяча за 1.90.

Общий коэффициент: 2.13 х 1.90 = 4.04.