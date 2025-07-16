Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Лионель Месси, Жерсон, Неймар, Цинциннати — Интер Майами, Сантос — Фламенго, прогнозы на футбол сегодня 16 июля, ставки на спорт

Экспресс с коэффициентом 26.3: новые рекорды Месси и «Фламенго» без Жерсона
Алексей Анисимов
Экспресс на футбол 16-17 июля
Аудио-версия:
Комментарии
Новый Свет радует интересными вывесками даже после КЧМ-2025.

Клубный чемпионат мира по футболу в США завершился, но не спешите забывать об Америке. В ночь с 16 на 17 июля пройдут матчи в МЛС и чемпионате Бразилии. Выбираем самые интересные, делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Цинциннати» — «Интер Майами»

США — Major League Soccer . МЛС
17 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Цинциннати
Цинциннати
Не начался
Интер Майами
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер Майами» и конкретно Лионель Месси получили мощный заряд энергии после выступления на домашнем клубном чемпионате мира. Команда успела провести три матча в МЛС после вылета и одержала три победы. Отдельное внимание стоит уделить Лионелю Месси. Звёздный аргентинец забивает по два гола на протяжении пяти последних встреч в чемпионате, а просто забивает — шесть матчей кряду. Разумеется, бьёт рекорды.

«Цинциннати» — соперник очень непростой. В последние годы команда стабильно проводит регулярный чемпионат и пробует свои силы в плей-офф. Вот и в этом сезоне не собирается себе изменять. На отрезке из пяти прошлых матчей получилось добыть четыре победы. Однако и непобедимой её назвать трудно. Перед встречей с «Интер Майами» случилось поражение от «Коламбус Крю» – 2:4.

Материалы по теме
Российская молодёжь, сбитые лётчики и непонятный Жерсон: кто станет лучшим бомбардиром РПЛ
Российская молодёжь, сбитые лётчики и непонятный Жерсон: кто станет лучшим бомбардиром РПЛ

Как видно, обе команды щедры на голы, однако не могут похвастаться надёжной обороной. Поэтому ничуть не удивляют такие низкие коэффициенты на забитые мячи в букмекерской линии. И всё же стоит в этом покопаться. Лионель Месси в огне, а его гол в предстоящем матче идёт с коэффициентом 2.12. Заманчиво! Плюс можно взять победу гостей через голы в обе стороны. Уж больно хороший ход набрал «Интер Майами».

Прогноз на матч «Сантос» — «Фламенго»

Бразилия — Серия А . 14-й тур
17 июля 2025, четверг. 02:00 МСК
Сантос
Сантус
Не начался
Фламенго
Рио-де-Жанейро
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фламенго» очень достойно выступил на клубном чемпионате мира в США. Во-первых, вышел в плей-офф из группы с «Челси» с первого места. Во-вторых, одолел этот самый «Челси», который в итоге взял трофей в финале, со счётом 3:1. В-третьих, в проигранном матче 1/8 финала команда выглядела ничуть не хуже «Баварии» (2:4). Даже превзошла немцев по xG. При этом и в чемпионате Бразилии удаётся держать топ-уровень.

Отдельно стоит отметить эталонную игру «Фла» в обороне. За 12 встреч пропущено лишь четыре мяча, а забито — 26. На этом отрезке случилось только одно поражение – от «Крузейро» (1:2). И это, конечно, плохая новость для «Сантоса», который тонет. Руководство вернуло Неймара, однако у того есть проблемы с регулярностью выступлений. То коронавирус подхватит, то красную получит. Из-за дисквалификации, кстати, он пропустит игру.

Материалы по теме
Последняя гастроль Дастина Порье. Чего ждать от UFC 318
Последняя гастроль Дастина Порье. Чего ждать от UFC 318

«Фламенго», разумеется, фаворит в предстоящем матче. Более того, с нынешней формой должен победить, несмотря на то что встреча пройдёт в гостях. Обычно очные противостояния «Фламенго» и «Сантоса» получаются результативными, но на этот раз много голов не ждём. Гости хороши в защите, а хозяева плохи в атаке. Можно рискнуть и взять П2 всухую или П2 через ТМ 2.5 мяча.

Экспресс на футбол 16 июля 2025 года

  • Ставка 1: «Интер Майами» обыграет «Цинциннати» + обе забьют за 4.15.
  • Ставка 2: Лионель Месси забьёт в матче с «Цинциннати» за 2.12.
  • Ставка 3: победа «Фламенго» в матче с «Сантосом» всухую за 3.00.

Общий коэффициент: 4.15 х 2.12 х 3.00 = 26.3.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android