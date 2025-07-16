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Ильвес — Шахтёр, 17 июля 2025, прогноз на матч Лиги Европы, смотреть онлайн бесплатно, во сколько, счёт, ставки на футбол

«Ильвес» — «Шахтёр». Украинцы могут не напрягаться
Максим Ермаков
«Ильвес» — «Шахтёр»: прогноз на матч
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После победы со счётом 6:0 позволительно расслабиться.

17 июля 2025 года в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы сыграют финский «Ильвес» и украинский «Шахтёр». Встреча состоится на стадионе «Таммелан» в Финляндии. Начало — в 19:00 мск. Результат первой игры не оставляет хозяевам шансов на проход дальше.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ильвес» — «Шахтёр» 17 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение украинскому клубу. Поставить на победу «Шахтёра» можно с коэффициентом 1.60, а шансы «Ильвеса» оценили в 4.70. Ничья идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу «Шахтёра» за 8.50.

Прогноз на ответный матч квалификации Лиги Европы «Ильвес» — «Шахтёр» (17.07.2025)

Лига Европы . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
Ильвес
Тампере, Финляндия
Не начался
Шахтёр
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шахтёр» уже в первом матче снял вопрос о том, кто пройдёт в следующий раунд квалификации Лиги Европы. Украинцы разгромили «Ильвес» со счётом 6:0, не оставив никаких вопросов. Авторами всех шести мячей стали бразильцы, в пяти из них принял участие Алисон — дубль и три голевые.

Всё по делу. Состав оранжево-чёрных почти в 38 раз дороже, чем состав «Ильвеса». Если бы они не победили настолько уверенно, остались бы вопросы. В первую очередь к Арде Турану, который возглавил команду летом. Однако экс-футболист «Барселоны» и «Атлетико» справляется со своей работой на отлично.

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В ответном матче оранжево-чёрные вполне могут выпустить полурезервный состав, чтобы дать возможность проявить себя другим футболистам. После игры с «Ильвесом» Турана как раз выпустил резервный состав в товарищеской встрече со словенским «Гросуплье», который обыграли с крупным счётом 5:0. Хет-трик оформил Лассина Траоре.

Украинская команда опасна в любом виде. «Ильвес» очень сильно уступает сопернику в мастерстве. В команде в основном играют финские футболисты, которым не хватает опыта выступлений в еврокубках и класса в принципе. Особенно сложно останавливать быстроногих и техничных бразильцев.

После встречи с «Шахтёром» «Ильвес» провёл игру с ВПС в чемпионате. Она получилась тяжёлой. Удалось одержать волевую победу – 3:2, несмотря на то что уступали до 85-й минуты 1:2. Опять же, ошибки в обороне привели к автоголу. Единственное, на что может рассчитывать команда из Финляндии в предстоящем матче, так это на гол.

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Прогнозируем победу «Шахтёра» через тотал больше 2.5 мяча. Коэффициент дают приятный — 1.98. Каким бы составом украинцы ни сыграли, подбор футболистов в любом случае будет мощнее, чем у «Ильвеса». Арда Туран требует от своих подопечных активной игры в атаке и получает отдачу.

Если главный тренер проведёт ротацию, проявить себя смогут такие футболисты, как Лассина Траоре, который уже это делал. Если же Туран решит заиграть основной состав — на первый план выйдут бразильцы, с которыми финны тоже не понимают, как бороться. В любом случае ждём разгром.

Ставка: победа «Шахтёра» в матче с «Ильвесом» + тотал больше 2.5 мяча за 1.98.

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