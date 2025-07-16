«Динамо-Брест» — «Сутьеска». Белорусское превосходство в еврокубках

17 июля 2025 года в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций сыграют белорусское «Динамо-Брест» и черногорская «Сутьеска». Встреча состоится на нейтральном стадионе «ZTE Арена» в Венгрии. Начало — в 21:30 мск. Белорусскому клубу нужно просто сохранить преимущество в один мяч.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо-Брест» — «Сутьеска» 17 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение белорусскому клубу. Поставить на победу «Динамо-Брест» можно с коэффициентом 1.60, а шансы черногорской «Сутьески» оценили в 6.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу белорусского клуба за 7.00.

Прогноз на ответный матч квалификации Лиги конференций «Динамо-Брест» — «Сутьеска» (17.07.2025)

Первый матч «Динамо-Брест» выиграло у «Сутьески» со счётом 2:1, но было непросто. Во-первых, черногорский клуб постоянно оказывал давление и сравнял счёт на 90-й минуте с пенальти, что поставило в тупик белорусскую команду. Правда, в добавленное время случился курьёзный автогол, который и привёл гостей к победе.

Чемпионат Беларуси идёт полным ходом, бело-синие находятся в лучшей форме. Однако дела в первенстве у них плохи. Занимают лишь шестое место и отстают от лидирующего «Витебска» аж на 12 очков. В последних трёх встречах чемпионата – два поражения и одна победа.

«Динамо-Брест» уступило «Гомелю» (0:1) и минскому «Динамо» (0:5), а победило «Слуцк» (3:0), находящийся в зоне вылета. Отсутствует стабильность, хромает игра в обороне, а в атаке часто не хватает креатива. Радует только то, что есть потенциал для роста.

Лучший бомбардир команды Александра Седнёва — 25-летний россиянин Егор Корцов. В 15 встречах этого сезона чемпионата Беларуси он забил восемь мячей и отдал столько же результативных передач. В прошлом матче квалификации Лиги конференций Корцов не отличился, значит, может сделать это в предстоящей встрече.

Футболисты «Сутьески» уверены, что в первом матче смотрелись лучше, чем белорусская команда. Однако результат говорит об обратном. Мало того, что многое не получалось в нападении, так ещё и допустили роковую ошибку в обороне. Автогол стал для соперника победным.

В Черногории сейчас межсезонье, поэтому «Сутьеска» готовилась к квалификации Лиги конференций через товарищеские матчи. Причём не так удачно, как хотелось бы. С ОФК из Белграда скатала нулевую ничью, а «Црвене Звезде» проиграла с разгромным счётом – 0:5. Победила лишь «Спартак» из Суботицы — 2:1.

Состав у черногорцев как минимум в два раза дешевле, чем у «Динамо-Брест». И в нём только местные футболисты. Прогнозируем, что белорусский клуб не проиграет, а тотал будет меньше 2.5 мяча. Номинальным хозяевам достаточно просто удержать ничью, к чему они и будут стремиться. «Сутьеска» не в лучшей форме — межсезонье, обновления в составе и плохая реализация.

Ставка: «Динамо-Брест» не проиграет «Сутьеске» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.