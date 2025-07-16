«Партизан» — АЕК. Бибрас Натхо спасёт сербскую команду

17 июля 2025 года в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы сыграют сербский «Партизан» и кипрский АЕК. Встреча состоится на стадионе «Партизан». Начало — в 22:00 мск. Сербам нужна только победа.

Коэффициенты букмекеров на матч «Партизан» — АЕК Ларнака 17 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение кипрскому клубу. Поставить на победу АЕКа из Ларнаки можно с коэффициентом 2.25, а шансы белградского «Партизана» оценили в 3.40. Ничья идёт с коэффициентом 3.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.00.

Прогноз на ответный матч квалификации Лиги Европы «Партизан» — АЕК Ларнака (17.07.2025)

АЕК одержал победу в первом матче со счётом 1:0. Однако по игре мог добиваться большего преимущества. Кипрская команда владела инициативой, проводила классные атаки, восемь раз пробила в створ ворот, но семь ударов парировал вратарь сербского клуба Марко Милошевич.

Жёлто-зелёные летом сменили тренера, однако Иманоль Идьякес, похоже, быстро адаптировался в новой команде и разобрался с её проблемами. Перед игрой с «Партизаном» удалось провести три товарищеские встречи. Были победа в матче с «Вестерло» (3:1) и ничьи с «Сереном» (3:3) и «Андерлехтом» (2:2).

По факту АЕК много пропускал в этих матчах, однако в официальной встрече не позволил сопернику забить. В стартовом составе на прошлую игру вышел только один кипрский футболист, все остальные — легионеры. Ставка на них. Автором единственного гола стал аргентинец Энцо Кабрера. Забил он с передачи экс-игрока «Вальядолида» Вальдо Рубио.

Многим футболистам уже за 30, но их опыта достаточно, чтобы играть на равных с такими клубами, как «Партизан». Хотя у сербской команды состав будет подороже. Она достойна только похвалы за свою игру в обороне. Ещё раз отметим великолепные сейвы голкипера.

Именно благодаря его стараниям у подопечных Срджана Благоевича будет шанс пройти АЕК. Поражение в один мяч не катастрофично. Главное — так же уверенно обороняться и попытаться навязать свою игру. Даже удивительно, что «Партизан» был так надёжен, потому что товарищеские матчи команда провела ужасно.

Чёрно-белые готовились к квалификации Лиги Европы с клубами РПЛ. И с одинаковым счётом 1:3 уступили ЦСКА и московскому «Динамо». Возможно, у Срджана Благоевича получилось сделать выводы и в корне изменить игру своих подопечных. Если так, тогда шанс точно будет.

Прогнозируем победу «Партизана» с коэффициентом 3.40. На домашнем стадионе больше шансов продемонстрировать великолепную игру. Помочь добыть уверенный результат должны мастерство и опыт Бибраса Натхо, который даже в 37 лет продолжает забивать и является одним из лучших бомбардиров команды.

Ставка: победа «Партизана» в матче с АЕКом за 3.40.