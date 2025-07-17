Новый разгром украинцев и подвиг Натхо: экспресс на Лигу Европы

Не за горами тот день, когда стартует новый сезон в топовых европейских первенствах. В еврокубковых соревнованиях, например, уже проводят ответные матчи первого квалификационного раунда. Сегодня, 17 июля, будем следить за самыми яркими вывесками в Лиге Европы.

Прогноз на матч «Партизан» — АЕК Ларнака

АЕК одержал победу в первом матче со счётом 1:0. «Партизан» спас от разгрома вратарь, который парировал семь ударов в створ. Многим футболистам кипрского клуба уже за 30, но их опыта достаточно, чтобы играть на равных с такими клубами, как «Партизан». Хотя у сербской команды состав будет подороже. Она достойна только похвалы за свою игру в обороне. Ещё раз отметим великолепные сейвы голкипера. Остаётся шанс на проход дальше.

Чёрно-белые готовились к квалификации Лиги Европы с клубами РПЛ. И с одинаковым счётом 1:3 уступили ЦСКА и московскому «Динамо». Возможно, у Срджана Благоевича получилось сделать выводы и в корне изменить игру своих подопечных. Если так, тогда шанс точно будет.

Прогнозируем победу «Партизана» с коэффициентом 3.40. На домашнем стадионе больше шансов продемонстрировать великолепную игру. Помочь добыть результат должны мастерство и опыт Бибраса Натхо, который даже в 37 лет продолжает забивать и является одним из лучших бомбардиров команды.

Прогноз на матч «Ильвес» — «Шахтёр»

«Шахтёр» уже в первом матче снял вопрос, кто пройдёт в следующий раунд квалификации Лиги Европы. Украинцы разгромили «Ильвес» со счётом 6:0. Авторами всех шести мячей стали бразильцы, в пяти из них принял участие Алисон — дубль и три голевые.

В ответном матче оранжево-чёрные вполне могут выпустить полурезервный состав, чтобы дать возможность проявить себя другим футболистам. После игры с «Ильвесом» Арда Туран как раз выпустил резервный состав в товарищеской встрече со словенским «Гросуплье», который обыграли со счётом 5:0. Хет-трик оформил Лассина Траоре.

Прогнозируем победу «Шахтёра» через тотал больше 2.5 мяча. Коэффициент дают приятный — 1.98. Каким бы составом украинцы ни сыграли, подбор футболистов в любом случае будет мощнее, чем у «Ильвеса». Туран требует от своих подопечных активной игры в атаке и получает отдачу.

Экспресс на Лигу Европы 17 июля 2025 года

Ставка 1: победа «Партизана» в матче с АЕКом за 3.40.

победа «Партизана» в матче с АЕКом за 3.40. Ставка 2: победа «Шахтёра» в матче с «Ильвесом» + тотал больше 2.5 мяча за 1.98.

Общий коэффициент: 3.40 х 1.98 = 6.73.