Белорусские клубы в Лиге конференций: экспресс с коэффициентом 9.12

Не так много времени осталось до возвращения большого футбола из отпуска. На данный момент уже проводят ответные матчи первого квалификационного раунда еврокубковых соревнований. Сегодня, 17 июля, обратим внимание на команды, которые представляют Беларусь в Лиге конференций. Всего их три, и каждая добыла победу в первом матче. Посмотрим, что они покажут в ответных встречах.

Прогноз на матч «Динамо-Брест» — «Сутьеска»

Первый матч «Динамо-Брест» выиграло у «Сутьески» со счётом 2:1, но было непросто. Во-первых, черногорский клуб постоянно оказывал давление и сравнял счёт на 90-й минуте с пенальти, что поставило в тупик белорусскую команду. Правда, в добавленное время случился курьёзный автогол, который и принёс гостям победу.

Чемпионат Беларуси идёт полным ходом, бело-синие находятся в лучшей форме. Результаты хромают, однако радует то, что есть потенциал. Лучший бомбардир команды Александра Седнёва — 25-летний россиянин Егор Корцов. В 15 встречах этого сезона чемпионата Беларуси он забил восемь мячей и отдал столько же результативных передач.

В Черногории сейчас межсезонье, поэтому «Сутьеска» готовилась к квалификации Лиги конференций через товарищеские матчи. Причём не так удачно, как хотелось бы. Состав у черногорцев как минимум в два раза дешевле, чем у «Динамо-Брест». Плюс играть придётся на выезде. Скорее всего, хозяева не станут форсировать события, а просто попытаются удержать нули на табло.

Прогноз на матч «Работнички» — «Торпедо-БелАЗ»

Если брать «Торпедо-БелАЗ», то это единственный представитель Беларуси, который в этом розыгрыше еврокубков пока что особо не напрягался. В первом матче с «Работничками» одержал победу со счётом 3:0. Всё по делу: гораздо больше владели мячом, доводили дело до ударов в створ и использовали своё преимущество.

Теперь белорусы будут играть на выезде, однако сопернику это вряд ли поможет. «Работнички» — скромный представитель чемпионата Северной Македонии. В том плане, что особых подвигов никогда и не демонстрировал. В прошлом сезоне команда заняла третье место, а до этого долгое время болталась в середине таблицы. Последний раз участвовала в еврокубках в 2018 году. Неудачно.

Единственное, на что может рассчитывать северомакедонская команда, так это на поддержку болельщиков. Раньше на своём поле ей удавалось показывать приличные результаты. Вот только рассчитывать на крупную победу в матче с «Торпедо-БелАЗ» точно не стоит, а минимальной не хватит. У белорусов больше опыта, скорее всего, они просто перетерпят. Сама игра, как это обычно бывает в подобных случаях, вряд ли получится результативной.

Прогноз на матч «Неман» — «Урарту»

Белорусский «Неман» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций не просто выполнил задачу минимум, сохранив хорошие шансы на проход в следующий раунд. Команда одержала победу во встрече с «Урарту» на выезде со счётом 2:1. Да, ответная встреча пройдёт на нейтральном поле в Венгрии, но ведь теперь армянский клуб не получит преимущества домашних стен.

Кроме того, в первой встрече уже в компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил основной голкипер «Урарту». Ответный матч он пропустит. Следовательно, шансов у белорусского «Немана» как минимум не проиграть и выйти в следующий раунд будет ещё больше.

Судя по тому, что армянский клуб будет вынужден активно идти вперёд с первых минут, брать инициативу, чтобы отыграться, белорусский клуб может и пропустить. Однако «Урарту» остался без голкипера, да и сезон в чемпионате Армении пока не начался. Так что 1Х через голы в обе стороны выглядит интересно. Смелая альтернатива — ничья.

Экспресс на матчи Лиги конференций 17 июля 2025 года

Ставка 1: «Динамо-Брест» не проиграет «Сутьеске» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.

«Динамо-Брест» не проиграет «Сутьеске» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.10. Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Работнички» — «Торпедо-БелАЗ» за 2.07.

тотал меньше 2.5 мяча в матче «Работнички» — «Торпедо-БелАЗ» за 2.07. Ставка 3: обе забьют + «Неман» не проиграет «Урарту» за 2.10.

Общий коэффициент: 2.10 х 2.07 х 2.10 = 9.12.