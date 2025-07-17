Марио Барриос — Мэнни Пакьяо: 12 раундов мало для боя двух эпох

В ночь с 19 на 20 июля в США пройдёт боксёрский поединок за титул чемпиона мира в полусреднем весе между Марио Барриосом и Мэнни Пакьяо. Начало боя — не ранее 5:00 мск. Чем обернётся возвращение легенды бокса? Давайте разбираться.

Коэффициенты на бой Марио Барриос — Мэнни Пакьяо 20 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Марио Барриосу и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.35. Шансы Мэнни Пакьяо на успешный исход оценили в 3.35. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 23.00.

Эксперты сомневаются, что поединок закончится досрочно. Сделать ставки на тотал больше 10.5 раунда можно за 1.73, а тотал меньше 10.5 раунда идёт за 1.99. Поставить на то, что Пакьяо выиграет по очкам, можно с коэффициентом 7.00. Если Барриос нокаутирует Мэнни, сыграет коэффициент 2.11.

Прогноз на бой Марио Барриос — Мэнни Пакьяо (20.07.2025)

46-летний Мэнни Пакьяо подерётся за титул чемпиона в полусреднем весе с 30-летним обладателем пояса Марио Барриосом. Неужели ветеран и правда может совершить сенсацию? Фанатам хотелось бы в это верить, но годы возьмут своё. Пакмэн утверждает, что находится в великолепной форме и проводит эффективные тренировки.

С момента последнего триумфа Мэнни прошло почти шесть лет. Тогда, в 2019 году, он завоевал пояс WBA Super, победив Кита Турмана раздельным решением судей. Филиппинец нанёс американцу первое поражение в карьере и отобрал чемпионский титул. Разница в возрасте между ними была почти 10 лет.

Вскоре этот пояс стал вакантным, им завладел кубинец Йорденис Угас. Пакьяо в 2021 году возобновил карьеру и попытался вернуть титул чемпиона, однако потерпел поражение по итогам 12 раундов единогласным решением судей. С тех пор он больше не дрался. Четыре года простоя — в какой физической форме будет филиппинец?

Барриосу 30 лет, но у него богатый бэкграунд. Марио является обладателем титула чемпиона по версии WBC в полусредней весовой категории. Всего же за карьеру Ацтек одержал 29 побед (18 — нокаутом) и потерпел два поражения. Для него это будет уже третья защита.

Завоевал пояс Барриос, победив техническим нокаутом Джованни Сантьяго, а затем защитил его в бою с Фабианом Майданой. Однако последний поединок с Абелем Рамосом завершился вничью. При этом преимущество у Марио перед Пакмэном не только в молодости и скорости, но и в росте.

Ацтек недавно высказался, что не собирается жалеть легендарного филиппинца. Он пояснил — будь Пакьяо на его месте, тоже бился бы до победного, невзирая на возраст и уважение. Мэнни точно будет готов пройти всю дистанцию, но добиться успеха может только за счёт своей техники и опыта.

46-летнему боксёру нужно будет внимательно работать в защите, выбрасывая точные удары. Что бы ни говорил Барриос, но он будет жалеть Мэнни и нервничать, ведь ему дали поединок с легендой. Прогнозируем, что бой будет полным. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 1.90.

Откровенно говоря, слабо верится в триумфальное возвращение Пакьяо. Скорее всего, филиппинец покажет, что находится в прекрасной форме, однако победы не добьётся. Да и Марио сможет уверенно отобороняться. Отправлять в нокаут легенду он не станет, а будет потихоньку набирать очки.

Ставка: бой Барриос — Пакьяо пройдёт все 12 раундов за 1.90.