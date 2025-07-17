Макс Холлоуэй — Дастин Порье: если уходить, то красиво!

В ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане на арене «Смути Кинг-центр» пройдёт турнир UFC 318. В главном событии вечера сразятся американцы Макс Холлоуэй и Дастин Порье. Начало боя — не ранее 8:00 мск. Бриллиант готов завершить карьеру при любом исходе.

Коэффициенты на бой UFC 318 Макс Холлоуэй — Дастин Порье 20 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Порье и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.85. Шансы Холлоуэя на успешный исход оценили в 2.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 50.00.

Кроме того, эксперты уверены, что предстоящий поединок не закончится досрочно, а получится длинным. Сделать ставки на тотал больше 4.5 раунда можно с коэффициентом 1.69, а тотал меньше 4.5 раунда идёт за 2.05.

Прогноз на бой UFC 318 Макс Холлоуэй — Дастин Порье (20.07.2025)

Это будет не просто финал трилогии, а прощальный бой Порье, который официально объявил, что завершит карьеру. Предыдущие два поединка выиграл Дастин. В 2012 году Бриллиант провёл рычаг локтя и заставил Холлоуэя сдаться, а в 2019 году победил единогласным решением судей. Макс жаждет взять реванш. А ещё на кону будет стоять титул BMF.

Дастин остаётся одним из самых техничных и расчётливых боксёров в UFC. За долгие годы карьеры он потряс своими мощными ударами немало известных соперников и собрал множество призов «Лучший бой вечера». В последних шести поединках он чередовал победы с поражениями.

Нокаутировав Бенуа Сен-Дени в марте прошлого года, Порье получил ещё один шанс выиграть титул чемпиона в лёгком весе и продержался до пятого раунда с Исламом Махачевым. Правда, всё равно попал под удушающий приём россиянина и был вынужден сдаться. Однако продемонстрировал всем, что даже в таком возрасте вынослив.

Холлоуэй тоже предпочитает драться в стойке. Он известен своим хладнокровием, напором и рекордом по количеству нанесённых ударов. Вот только Дастина этим не испугать. Поэтому Макс должен придумать, как сбить с толку 36-летнего соперника, чтобы взять ход поединка под свой контроль.

Благословенный тоже много раз выигрывал приз «Лучший бой вечера», но неудачи в полулёгком весе заставили его вернуться в лёгкий дивизион. В апреле 2024 года Холлоуэй выиграл титул BMF и забрал номинации «Нокаут года» и «Бой года». За секунду до конца поединка вырубил Джастина Гэтжи. Соперники устроили жёсткий размен ударами, в которой расчётливее и удачливее оказался Макс.

После этого Благословенный провёл бой за титул чемпиона в полулёгком весе с Илиёй Топурией, но потерпел поражение нокаутом. Хотя стоит отметить, что Холлоуэй продемонстрировал нешуточную выдержку, выносливость и ударную технику. Если бы не заигрывался в атаке и не забывал про защиту, мог бы продержаться дольше.

Мы предлагаем поставить на победу Порье с коэффициентом 1.85. Не сомневаемся, что нас ждёт один из лучших поединков года, но Дастину нужно отдать должное. Даже в 36 лет он не теряет голову во время боя. Холлоуэй чересчур энергичен и очень часто идёт в хаотичный размен, забывая о защите.

Ставка: победа Порье в бою с Холлоуэем за 1.85.