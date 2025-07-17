Пауло Коста — Роман Копылов. Бразилец зря связался с россиянином

В ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане на арене «Смути Кинг-центр» пройдёт турнир UFC 318. В соглавном событии сразятся бразилец Пауло Коста и россиянин Роман Копылов. Начало боя — не ранее 6:30 мск. Драться с одним из лучших нокаутёров — плохая затея.

Коэффициенты на бой UFC 318 Пауло Коста — Роман Копылов 20 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Копылову и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.35. Шансы Косты на успешный исход оценили в 3.33. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 62.00.

Эксперты уверены, что поединок не закончится досрочно. Сделать ставки на тотал больше 2.5 раунда можно за 1.38, а тотал меньше 2.5 раунда идёт за 2.90. Поставить на победу Копылова нокаутом или техническим нокаутом можно за 4.00. Если Коста выиграет по очкам, сыграет коэффициент 5.60.

Прогноз на бой UFC 318 Пауло Коста — Роман Копылов (20.07.2025)

Пауло Коста возвращается в октагон спустя чуть больше года. Бразильцу 34, и многие списали его со счетов из-за неудачных выступлений. Где-то не хватало функционала, иногда подводила техника. В лучшие годы Коста показывал невероятный результат, боролся за титул чемпиона с Исраэлем Адесаньей, но проиграл. С того момента карьера пошла под откос. В 2024 году дважды выходил в октагон и терпел поражения.

В одном бою проиграл Роберту Уиттакеру единогласным решением судей, а в прошлом поединке уступил раздельным судейским решением Шону Стрикленду. Оба раза выносливости и характера Пауло хватало на все пять раундов. Значит, он ещё может продемонстрировать лучшую версию себя. Посмотрим, как он справится с россиянином.

Роман Копылов — один из лучших ударников средней весовой категории. Его техника рукопашного боя производит впечатление на публику и сеет страх в глазах соперников. В семи последних поединках Роман одержал шесть побед, пять из них — нокаутами. Уступил только Энтони Эрнандесу, попав под удушающий. Однако после поражения выиграл у Сезара Алмейды раздельным решением и отправил в нокаут хай-киком Криса Кёртиса в третьем раунде.

Сильные стороны Копылова — это постоянный прессинг, резкие и точные ударные комбинации. Россиянин всегда использует разнообразные удары, в том числе задействует ноги и работает по корпусу. Ему удаётся обнаружить слабые стороны соперников в ходе поединка. Единственный минус — это плохая защита. И Коста может этим воспользоваться.

Бой должен был состояться немного ранее — на UFC 317, однако был перенесён из-за того, что бразилец подхватил вирус. До этого момента менеджер Копылова рассказал, что Пауло уже несколько раз пытался съехать с поединка. Как будто его слова подтвердились. Но теперь Косте некуда деваться, придётся выходить в октагон.

Предлагаем поставить на победу Копылова нокаутом или техническим нокаутом с коэффициентом 4.00. Для россиянина это удачный шанс побить бойца, который сделал себе большое имя в UFC. Стилистически для Романа бразильский спортсмен удобен, особенно если поединок пройдёт в стойке. К тому же он подходит к нему на серии из побед, а Пауло — на серии из поражений.

Ставка: победа Копылова в бою с Костой нокаутом или техническим нокаутом за 4.00.