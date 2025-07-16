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РПЛ сезон-2025/2026, 1-й тур чемпионата России, матчи, таблица, Российская Премьер-Лига, Зенит, Краснодар, Спартак, Динамо, ЦСКА

Новый сезон РПЛ: экспресс на 1-й тур с коэффициентом 21.1
Алексей Анисимов
Экспресс на 1-й тур РПЛ сезона-2025/2026
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В эти выходные будет что посмотреть.

До старта нового сезона Российской Премьер-Лиги остаются считаные дни. Самое время подумать, что нам готовит 1-й тур чемпионата России, сделать прогнозы и составить экспресс. Программа 1-го тура РПЛ стартует в пятницу, 18 июля, матчем «Динамо» Москва — «Балтика», а завершится в понедельник, 21 июля, встречей «Оренбург» — ЦСКА. Однако на этом интересные вывески не кончаются. Разбираем некоторые из них.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Балтика»

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В столичном «Динамо» произошли большие изменения. Прежде всего речь идёт о назначении на пост главного тренера Валерия Карпина. Пока сборная России отстранена от международных соревнований, специалист будет заниматься московским клубом. И надо сказать, по результатам предсезонки можно сложить только приятное впечатление.

Футболисты ярко атакуют и много забивают. Белградским ОФК и «Партизану» на Братском кубке суммарно забили семь мячей, а в последнем товарищеском матче с «Локомотивом» отличились пять раз. Конечно, возводить воздушные замки здесь не надо, но выглядит проект очень перспективно. Трансферы тоже получаются пока удачными.

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«Балтика» вернулась из Первой лиги. Сейчас командой руководит опытный Андрей Талалаев. Во время предсезонки под его руководством калининградцы даже умудрились обыграть «Зенит» (2:1). А в условиях, когда все ещё набирают кондиции, они смогут рассчитывать на гол. Однако фаворитом будет «Динамо», которое пока что от прихода Карпина только выиграло.

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Спартака» туговато с трансферами. Антон Заболотный, конечно, уже успел отличиться, забив гол в товарищеском матче со «Спартаком» (4:1) из Суботицы (Сербия). Да и пока что Манфред Угальде и Эсекьель Барко находятся в клубе и принимают участие в подготовке к новому сезону. Однако на фоне «Зенита» и «Краснодара», которые уже усилились, это выглядит скромно.

Махачкалинское «Динамо» заслужило остаться в Российской Премьер-Лиге по итогам прошлого сезона. Получилось занять 11-е место в турнирной таблице, оторвавшись от зоны прямого понижения на 10 очков. За 30 туров подопечные Хасанби Биджиева пропустили только 35 мячей, что вообще-то на уровне очень крепкого середняка, а не аутсайдера.

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Едва ли махачкалинцы отойдут от своего стиля, который позволил им остаться в лиге. А в прошлом сезоне у «Спартака» были большие трудности в очных встречах. Из четырёх удалось выиграть лишь одну при двух поражениях. Отличительная черта — небольшое количество голов. Состав у красно-белых не изменился, а потому вряд ли что-то изменится на поле.

Прогноз на матч «Зенит» — «Ростов»

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кажется, «Зенит» в значительной степени задели проигранное чемпионство и упущенный Кубок России в прошлом сезоне. «Краснодар» взял долгожданные золотые медали, а ЦСКА забрал и Кубок, и Суперкубок страны. Петербургское руководство не только сохранило тренерский штаб, но и выделило солидную сумму на трансферы. Стан команды уже пополнили перспективный аргентинец Роман Вега и небезызвестный бразилец Жерсон.

Судя по результатам предсезонных матчей, настрой у сине-бело-голубых боевой. Впервые за годы уверенно обыграли сербскую «Црвену Звезду» (3:0), разгромили швейцарский «Сьон» (5:2) с Антоном Миранчуком и не оставили мокрого места от ещё одного сербского клуба — «Войводины» (7:1). Судя по всему, подойдут к старту нового сезона чемпионата России в привычном статусе фаворита.

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Что до «Ростова», то он как с Валерием Карпиным действовал по средствам, так продолжает действовать и с Джонатаном Альбой. Сейчас испанский специалист уже оброс мясом в роли главного тренера, а также провёл полную предсезонку. Возможно, мы увидим что-то новое. Хотя, исходя из результатов товарищеских встреч, шансов в гостях у «Зенита» будет очень мало.

Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 20:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С этим матчем получается достаточно казусная ситуация. До недавнего времени «Оренбург» привыкал к мысли о Первой лиге, а ЦСКА готовился в 1-м туре сыграть с московским «Торпедо». Однако автозаводцев отстранили от РПЛ из-за проблем, связанных с коррупционным скандалом, а на их место вернули оренбуржцев.

Армейцам придётся теперь лететь в Оренбург и играть на стадионе «Газовик». Так или иначе они будут фаворитами встречи и, скорее всего, добудут уверенную победу. После неожиданного ухода Марко Николича место главного тренера занял Фабио Челестини. И так пришёлся ко двору, что уже взял первый трофей — во встрече за Суперкубок обыграл «Краснодар».

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Футболисты красно-синих отмечают изменения в подходе к тренировкам и жизни с приходом нового тренерского штаба. В принципе, судя по матчам Братского кубка, ЦСКА всё так же хорош, как и при Николиче весной. А «Оренбург» едва ли сильнее сербского «Партизана», которого ЦСКА обыграл 3:1. Поэтому можно смело поверить в успех гостей. Тем более что хозяева после изначального вылета остались без многих лидеров.

Экспресс на 1-й тур РПЛ сезона-2025/2026

Ставка 1: обе забьют + «Динамо» победит «Балтику» за 3.10.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Спартак» — «Динамо» Махачкала за 1.92.

Ставка 3: победа «Зенита» над «Ростовом» с форой (-1.5) за 1.78.

Ставка 4: победа ЦСКА над «Оренбургом» с форой (-1) за 2.00.

Общий коэффициент: 3.10 х 1.92 х 1.78 х 2.00 = 21.1.

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