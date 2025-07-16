Новый сезон РПЛ: экспресс на 1-й тур с коэффициентом 21.1

В эти выходные будет что посмотреть.

До старта нового сезона Российской Премьер-Лиги остаются считаные дни. Самое время подумать, что нам готовит 1-й тур чемпионата России, сделать прогнозы и составить экспресс. Программа 1-го тура РПЛ стартует в пятницу, 18 июля, матчем «Динамо» Москва — «Балтика», а завершится в понедельник, 21 июля, встречей «Оренбург» — ЦСКА. Однако на этом интересные вывески не кончаются. Разбираем некоторые из них.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Балтика»

В столичном «Динамо» произошли большие изменения. Прежде всего речь идёт о назначении на пост главного тренера Валерия Карпина. Пока сборная России отстранена от международных соревнований, специалист будет заниматься московским клубом. И надо сказать, по результатам предсезонки можно сложить только приятное впечатление.

Футболисты ярко атакуют и много забивают. Белградским ОФК и «Партизану» на Братском кубке суммарно забили семь мячей, а в последнем товарищеском матче с «Локомотивом» отличились пять раз. Конечно, возводить воздушные замки здесь не надо, но выглядит проект очень перспективно. Трансферы тоже получаются пока удачными.

«Балтика» вернулась из Первой лиги. Сейчас командой руководит опытный Андрей Талалаев. Во время предсезонки под его руководством калининградцы даже умудрились обыграть «Зенит» (2:1). А в условиях, когда все ещё набирают кондиции, они смогут рассчитывать на гол. Однако фаворитом будет «Динамо», которое пока что от прихода Карпина только выиграло.

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала

У «Спартака» туговато с трансферами. Антон Заболотный, конечно, уже успел отличиться, забив гол в товарищеском матче со «Спартаком» (4:1) из Суботицы (Сербия). Да и пока что Манфред Угальде и Эсекьель Барко находятся в клубе и принимают участие в подготовке к новому сезону. Однако на фоне «Зенита» и «Краснодара», которые уже усилились, это выглядит скромно.

Махачкалинское «Динамо» заслужило остаться в Российской Премьер-Лиге по итогам прошлого сезона. Получилось занять 11-е место в турнирной таблице, оторвавшись от зоны прямого понижения на 10 очков. За 30 туров подопечные Хасанби Биджиева пропустили только 35 мячей, что вообще-то на уровне очень крепкого середняка, а не аутсайдера.

Едва ли махачкалинцы отойдут от своего стиля, который позволил им остаться в лиге. А в прошлом сезоне у «Спартака» были большие трудности в очных встречах. Из четырёх удалось выиграть лишь одну при двух поражениях. Отличительная черта — небольшое количество голов. Состав у красно-белых не изменился, а потому вряд ли что-то изменится на поле.

Прогноз на матч «Зенит» — «Ростов»

Кажется, «Зенит» в значительной степени задели проигранное чемпионство и упущенный Кубок России в прошлом сезоне. «Краснодар» взял долгожданные золотые медали, а ЦСКА забрал и Кубок, и Суперкубок страны. Петербургское руководство не только сохранило тренерский штаб, но и выделило солидную сумму на трансферы. Стан команды уже пополнили перспективный аргентинец Роман Вега и небезызвестный бразилец Жерсон.

Судя по результатам предсезонных матчей, настрой у сине-бело-голубых боевой. Впервые за годы уверенно обыграли сербскую «Црвену Звезду» (3:0), разгромили швейцарский «Сьон» (5:2) с Антоном Миранчуком и не оставили мокрого места от ещё одного сербского клуба — «Войводины» (7:1). Судя по всему, подойдут к старту нового сезона чемпионата России в привычном статусе фаворита.

Что до «Ростова», то он как с Валерием Карпиным действовал по средствам, так продолжает действовать и с Джонатаном Альбой. Сейчас испанский специалист уже оброс мясом в роли главного тренера, а также провёл полную предсезонку. Возможно, мы увидим что-то новое. Хотя, исходя из результатов товарищеских встреч, шансов в гостях у «Зенита» будет очень мало.

Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА

С этим матчем получается достаточно казусная ситуация. До недавнего времени «Оренбург» привыкал к мысли о Первой лиге, а ЦСКА готовился в 1-м туре сыграть с московским «Торпедо». Однако автозаводцев отстранили от РПЛ из-за проблем, связанных с коррупционным скандалом, а на их место вернули оренбуржцев.

Армейцам придётся теперь лететь в Оренбург и играть на стадионе «Газовик». Так или иначе они будут фаворитами встречи и, скорее всего, добудут уверенную победу. После неожиданного ухода Марко Николича место главного тренера занял Фабио Челестини. И так пришёлся ко двору, что уже взял первый трофей — во встрече за Суперкубок обыграл «Краснодар».

Футболисты красно-синих отмечают изменения в подходе к тренировкам и жизни с приходом нового тренерского штаба. В принципе, судя по матчам Братского кубка, ЦСКА всё так же хорош, как и при Николиче весной. А «Оренбург» едва ли сильнее сербского «Партизана», которого ЦСКА обыграл 3:1. Поэтому можно смело поверить в успех гостей. Тем более что хозяева после изначального вылета остались без многих лидеров.

Экспресс на 1-й тур РПЛ сезона-2025/2026

Ставка 1: обе забьют + «Динамо» победит «Балтику» за 3.10.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Спартак» — «Динамо» Махачкала за 1.92.

Ставка 3: победа «Зенита» над «Ростовом» с форой (-1.5) за 1.78.

Ставка 4: победа ЦСКА над «Оренбургом» с форой (-1) за 2.00.

Общий коэффициент: 3.10 х 1.92 х 1.78 х 2.00 = 21.1.