Карпин задаст тон новому сезону РПЛ в матче «Динамо» — «Балтика»

Дождались! Новый сезон Российской Премьер-Лиги уже стучится в двери. Честь открыть программу 1-го тура РПЛ выпала московскому «Динамо» и калининградской «Балтике». Матч состоится в пятницу, 18 июля, на «ВТБ Арене» в Москве, стартовый свисток запланирован на 20:30. Для Валерия Карпина это дебютная игра в лиге в качестве наставника бело-голубых.

Коэффициенты на матч РПЛ «Динамо» — «Балтика» 18 июля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу московского «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.60, что приблизительно составляет 62% вероятности. Победа калининградской «Балтики» оценивается в 5.80, а на ничью можно поставить за 4.40.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче открытия нового сезона РПЛ. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

Прогноз на матч 1-го тура чемпионата России «Динамо» Москва — «Балтика» (18.07.2025)

После назначения Валерия Карпина на должность главного тренера «Динамо» многие пророчат московскому клубу борьбу за самые высокие места в чемпионате России и титулы. Команда и с Марцелом Личкой вполне могла рассчитывать на конкуренцию с лидерами, как-то даже чуть не выиграла золотые медали. Просто, видимо, дело в том, что у тренера сборной авторитет побольше.

С другой стороны, по предсезонке видно импульс, который новый тренерский штаб придал «Динамо». Бело-голубые выиграли Братский кубок, очень классно себя проявив в матчах с белградскими «Партизаном» и ОФК. В других товарищеских встречах тоже показались коллективом атакующим, с горящими глазами. Едва ли что-то изменится после старта РПЛ.

Кроме того, столичный клуб укрепляется. В защитную линию за Карпиным пришёл Максим Осипенко. Судя по всему, станет основообразующим защитником. В нападении, пока Константин Тюкавин оправляется от травмы, будет играть Иван Сергеев. Российский форвард продолжает показывать достойный уровень как в сборной, так и в клубах. Выполняет много работы.

Короче говоря, московское «Динамо» теперь будет ещё бо́льшим фаворитом в матчах со многими соперниками в Российской Премьер-Лиге, чем было до этого. Давление, разумеется, возрастёт. На обновлённый клуб будут настраиваться по-особенному. Особенно такие команды, как калининградская «Балтика», которая вернулась в элиту и намерена там задержаться.

Сейчас калининградцами руководит Андрей Талалаев. В первых двух турах им предстоит сыграть с двумя яркими московскими клубами — «Динамо» и «Спартаком». Буквально на днях состоялось заседание попечительского совета клуба. Следовательно, настрой футболистов будет показать, что они не просто так вышли в Российскую Премьер-Лигу.

Вряд ли столичное «Динамо» в дебютном официальном матче Валерия Карпина, обладая солидным подбором футболистов и выступая на своём поле, отдаст сопернику мяч. Выход гостей — в контратаках. Возможно, даже забьют. Однако слишком хороши были бело-голубые во время предсезонки. Настолько, чтобы поверить в их победу с форой (-1). Коэффициент — чуть ниже 2.00.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 1.95.