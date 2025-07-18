Экспресс на матч «Динамо» — «Балтика»: давление от Карпина и мотивированные калининградцы

Сегодня, 18 июля, стартует новый сезон Российской Премьер-Лиги. Честь открыть программу 1-го тура выпала московскому «Динамо» и калининградской «Балтике». Предлагаем сделать прогноз и собрать экспресс на матч.

«Динамо» стало сильнее

Прежде всего надо сказать, что столичное «Динамо» возглавил Валерий Карпин. Тренеру сборной России уже пророчат силы, но посмотрим чуть позже, как сложится. Однако уже точно можно сказать, что московский клуб получил импульс и стал сильнее. Во главе стоит опытный специалист, а состав пополнился сильными футболистами.

Если смотреть на предсезонку, то можно увидеть много голов в матчах с не самыми слабыми соперниками. Едва ли «Балтика» сильнее, чем тот же белградский «Партизан». А потому в качестве одной из ставок можно будет взять лобовую победу подопечных Валерия Карпина.

У «Балтики» совсем нет шансов?

«Балтика» вернулась из Первой лиги. Сейчас командой руководит опытный Андрей Талалаев. Во время предсезонки под его руководством калининградцы даже умудрились обыграть «Зенит» (2:1). Сейчас все команды ещё будут добирать кондиции, а это может отразиться на оборонительных способностях.

Второй момент — настрой. Сейчас калининградцами руководит Андрей Талалаев. В первых двух турах им предстоит сыграть с двумя яркими московскими клубами — «Динамо» и «Спартаком». Буквально на днях состоялось заседание попечительского совета клуба. Следовательно, настрой футболистов будет показать, что они не просто так вышли в Российскую Премьер-Лигу. Логично будет ждать гол от гостей.

Карпин будет давить

Вряд ли столичное «Динамо» в дебютном официальном матче Валерия Карпина, обладая солидным подбором футболистов и выступая на своём поле, отдаст сопернику мяч. Выход гостей — в контратаках. Однако давление наверняка останется за хозяевами.

Здесь можно вспомнить матч бело-голубых с сербским ОФК на Братском кубке. На «ВТБ Арене» они давили, владели мячом, имели подходы к воротам и создавали моменты. Будет совершенно естественно, если команда Валерия Карпина заработает и разыграет больше угловых.

Экспресс на матч 1-го тура чемпионата России «Динамо» Москва — «Балтика»

Ставка 1: победа «Динамо» за 1.62.

победа «Динамо» за 1.62. Ставка 2: обе забьют за 1.76.

обе забьют за 1.76. Ставка 3: победа «Динамо» с форой (-2.5) по угловым за 1.77.

Общий коэффициент: 1.62 х 1.76 х 1.77 = 5.04.