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Прогнозы на футбол сегодня 18 июля, лучшие экспрессы, ставки на спорт, коэффициенты, женский чемпионат Европы, Серия А, Лига 1

Алиша Леманн вылетает с Евро, Фабрегас и «Комо» готовятся к подвигам: прогнозы на футбол
Алексей Анисимов
Экспресс на футбол 18 июля 2025 года
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Женский турнир и товарищеские матчи тоже могут быть интересны.

Топовый европейский футбол пока отдыхает и вернётся только в августе. Однако это не значит, что в межсезонье нечего смотреть. Сегодня, 18 июля, состоится матч 1/4 финала женского чемпионата Европы Испания — Швейцария, а также проверят степень готовности друг друга к новому сезону «Комо» и «Лилль». Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч Испания (ж) — Швейцария (ж)

ЧЕ-2025 (ж) . 1/4 финала
18 июля 2025, пятница. 22:00 МСК
Испания (ж)
Не начался
Швейцария (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На женском чемпионате Европы добрались до плей-офф. Групповой этап позади, и теперь участники проводят матчи 1/4 финала. Очень достойно на фоне других выглядит сборная Испании. За три матча группового этапа одержала три победы с общим счётом 14:3.

Женский футбол славится своими крупными счетами в отдельных случаях, однако женская испанская команда в этом плане сейчас превосходит конкурентов. Такие же крутые, пожалуй, только француженки с англичанками. Однако в четвертьфинале предстоит сыграть со сборной Швейцарии, которая выглядит куда менее уверенно.

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Швейцарские девушки в товарищеской встрече проиграли 15-летним подросткам из юношеского «Люцерна» со счётом 1:7, а на ЧЕ со скрипом преодолели групповой этап. Только в последнем матче на поле появилась небезызвестная Алиша Леманн, но и она ничем особо не поможет в матче с впечатляющими испанками. Разгрому быть!

Прогноз на матч «Комо» — «Лилль»

Сеск Фабрегас отказал «Интеру» и остался с «Комо». Богатые владельцы клуба наградили его возможностью совершать хорошие трансферы. Команду уже пополнили многие футболисты, идут изменения. В прошлом сезоне получилось занять 10-е место в Серии А. Теперь, судя по всему, можно будет замахнуться на еврокубки.

Новый сезон в Серии А стартует в августе, а потому сейчас нужно готовиться. Сегодня «Комо» проведёт товарищескую встречу с французским «Лиллем». Соперник очень серьёзный и достойный. В прошлом сезоне занял пятое место в таблице, но до последнего боролся за выход в Лигу чемпионов.

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«Лилль» тоже работает на трансферном рынке. Самым резонансным, пожалуй, можно назвать переход из МЛС Оливье Жиру. Ветеран вернулся на родину, чтобы помочь своим опытом. Хотя в любом случае предстоящий товарищеский матч обещает получиться результативным, учитывая предсезонное состояние обоих клубов.

Экспресс на футбол 18 июля 2025 года

  • Ставка 1: победа Испании в матче со Швейцарией с форой (-3) за 2.05.
  • Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча + обе забьют в матче «Комо» — «Лилль» за 1.95.

Общий коэффициент: 2.05 х 1.95 = 3.99.

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